傳中芯國際先喊漲10％ 竟和台積電有關 ! 中媒曝原因

2025/12/24 10:43

台積電確認整合8吋產能，並計畫在2027年末關閉部分生產線，或也引發晶圓廠漲價預期。（彭博）台積電確認整合8吋產能，並計畫在2027年末關閉部分生產線，或也引發晶圓廠漲價預期。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《上海證券報》23日報導，從多個管道求證，中芯國際部分產能漲價約10%。對此，產業供應鏈預估，此次漲價會較快落實。在此之前，由於記憶體相關產品價格處於低點，晶圓代工廠已率先調整該領域價格。

據報導，半導體業內人士解讀，由於手機應用和AI需求持續增長，帶動原料漲價，這也是中芯國際調漲的其中一個因素。此外，台積電確認整合8吋產能，並計畫在2027年末關閉部分生產線，或將引發晶圓廠漲價預期。

事實上，由於需求旺盛，中芯國際、華虹公司的產能利用率持續成長，已接近滿載或超過滿載。對此，日前中芯國際聯合首席執行官趙海軍透露，中芯國際第4季產線繼續滿載，毛利率約為18%到20%、與上季持平，預測今年銷售收入超過90億美元（約新台幣2829億元），營收規模更上一層樓。

華虹公司第3季整體產能利用率為109.5%，較上季上升1.2個百分點。

華虹揭露，目前旗下3家8吋晶圓廠的產能利用率持續維持在高水準。第一座12吋晶圓廠，產能為9.5萬片晶圓，投片持續高於10萬片。另一座正在爬坡的晶圓廠，其階段產能約為4萬多片晶圓，投片已超過3.5萬片，預計到明年產能配置到位。

