中國反日只是口號？日媒直擊上海壽司郎 現場人潮炸量傻眼了

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗重申「台灣有事」立場，中國跳腳祭出一系列報復措施，除呼籲公民避免赴日旅遊外，還禁止日本水產進口等。但中國民眾似乎不太買帳，照樣狂吃日料，日媒週三（24日）報導披露，日本連鎖壽司店「壽司郎」12月開幕的上海首店，迄今仍依舊吸引大批顧客，等候時間達3小時以上，日媒記者更足足等了4小時才能入店。

日本媒體《FRIDAY Digital》報導，該媒體記者在12月上旬的週日上午，造訪上海大型購物商場「環球港」（Global Harbor） ，卻發現商場內的壽司郎特別擁擠，店內座無虛席，為等候入店的顧客而放置在走道上的大量座椅，也早已全數坐滿。顧客年齡層從年輕人到高齡者皆有，大家低頭看著手機，默默地等待叫號。

據說壽司郎開幕首日，最長等候時間曾高達 14 小時，而日媒記者在人群中穿梭前往領取號碼牌時，被店員告知：「至少還要等 3 個小時以上」。最終，日媒記者足足等了 4 個小時才入店。

日媒記者描述，上海壽司郎的菜單內容相當豐富，僅壽司就超過 130 種，另有烏龍麵、拉麵等麵食、甜點等。價格方面，種類最多的是 10 元人民幣（約新台幣45.4元），而鮪魚腹肉、海膽等最高價品項為 28 元人民幣（約新台幣 127.2元）。以上海市勞工平均年薪約 14 萬 7000 元人民幣（約新台幣 66.8 萬元）來看，算是稍微偏貴的一餐。

經營「壽司郎」的 Food & Life Companies 相關負責人表示：「壽司郎於 2021 年進軍中國，先後在廣州、深圳、成都、北京拓點，加上 12 月開幕的上海 2 家門市，截至 2025 年 12 月，總店數已達 71 家。上海環球港店約有 100 名員工，其中數名為在日本累積經驗後派駐的成員，其餘則為當地聘用。開幕首日約有 700 組顧客到店用餐。」

報導指出，「Hama壽司（Hama Sushi）」和壽司郎一樣，也持續擴展版圖，近來更有中國本土資本的迴轉壽司品牌加入競爭。顯示儘管中國政府仍持續禁止進口日本海產，但對一般民眾而言，似乎並未造成太大影響。

日媒記者也詢問了在中國擁有約 640 家門市的牛丼連鎖品牌「吉野家」，吉野家控股對此表示：「目前尚未受到影響，但對於未來局勢仍將持續密切關注」

