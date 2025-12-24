台東縣明年土地現值、公告地價平均調幅1.82％及2.28％

台東明年「地王」仍是位於台東市正氣路與光明路之角地。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣明（115）年公告土地現值及公告地價，已由地價暨標準地價評議委員會評議通過，平均調幅各為1.82％及2.28％，「地王」仍是位於台東市正氣路與光明路之角地，公告土地現值每平方公尺20萬4千5百元；公告地價113年每平方公尺45750元，115年維持每平方公尺45750元；最低區段地價公告土地現值位於鸞山段下野部落西側臨溪之土地每平方公尺36元；最低區段地價公告地價位於鄰高雄市及花蓮縣的林班地每平方公尺6元。

台東縣政府表示，115年公告土地現值及公告地價作業，依據平均地權條例第46條及第14條規定，業經台東縣地價暨標準地價評議委員會評議通過，考量社會經濟狀況及民眾地價稅負能力等因素，明年全縣公告土地現值及公告地價平均調幅為1.82％及2.28％。 評議結果依規定編製土地現值表及公告地價表於115年1月1日辦理公告，陳列於台東縣各地政事務所供民眾閱覽。

縣府地政處指出，近年縣內各項重大公共工程如花東鐵路雙軌計畫、台九線拓寬工程持續推動建設；以及積極推動觀光發展吸引人潮，帶動商業需求增加。因此，在交通便利性提升及生活環境改善下也牽動著房地交易行情，又近年政府推行相關稅制及貸款成數等政策影響，交易量較上期縮減，交易價格呈現緩漲趨勢。

地政處補充說明，依據平均地權條例規定，直轄市或縣市政府對於轄區內之土地，應經常調查其地價動態，繪製地價區段圖並估計區段地價後，提經地價及標準地價評議委員會評定，據以編製土地現值表於每年1月1日公告，作為土地移轉及設定典權時，申報土地移轉現值之參考；並作為主管機關審核土地移轉現值之依據。

