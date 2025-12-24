台灣贏南韓闖前4！亞洲經濟體排名出爐

根據國際貨幣基金（IMF）數據，台灣今年在人均所得這一經濟指標上，超越經濟強權南韓。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據國際貨幣基金（IMF）數據，受惠於全球對先進半導體的強勁需求，台灣今年在人均所得這一經濟指標上，超越經濟強權南韓，展現半導體產業對整體經濟的高度拉抬效應。對此《新聞週刊》（Newsweek）以「亞洲經濟體排行：台灣超越南韓」為標題，進一步整理並公布東亞與東南亞各經濟體最新排名。

根據《新聞週刊》整理排名，新加坡第1名。文章指出，新加坡在人均收入方面遙遙領先，達到9萬4480 美元（約新台幣297萬元），在全球富裕國家中僅次於4個國家：列支敦士登、盧森堡、瑞士和冰島。

2至5名為澳門、香港、台灣、韓國，6至10名則為：日本、汶萊、馬來西亞、中國、泰國。

根據文章，台灣排名第4，國際貨幣基金組織估計，在持續經濟成長的支撐下，「矽島」的人均國內生產毛額（GDP）將在2025年達到3萬7827美元（約新台幣118萬元）。

國發會主委葉俊顯將此崛起歸功於全球最大的晶片代工企業台積電的快速發展，以及人工智慧（AI）等對晶片需求旺盛的產業帶來的強勁需求。

其他11至15名為蒙古、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨，16至19名則為寮國、東帝汶、緬甸、朝鮮。

