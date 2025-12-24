川普：如果市場表現良好 Fed應該進一步降低利率

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示，如果經濟狀況良好，希望他提名的聯準會（Fed）主席能進一步降低利率。這是川普即將宣佈接替現任主席鮑爾（Jerome Powell）的人選之際，渴望提名一位致力於降息的人選的最新訊號。

《彭博》報導，川普週二（23日）在社群平台發文表示，希望新任主席在市場行情良好時調降利率，而不是「毫無理由地摧毀市場」，川普也強調，任何和自己意見相左的人將永遠無法當上Fed主席。

川普寫道，過去，一旦出現利多消息，股市就會應聲上漲，但現在，利多消息出現，股市反而下跌，因為大家都認為，利率會立即上調，以應對潛在的通貨膨脹。川普曾多次表示，希望能打破近期的這一種趨勢，即市場看到良好的經濟數據後，有時會因為擔心通膨和Fed相對應的升息，而導致市場拋售。

不過週二的經濟情勢並未出現川普所描述的狀況，美國經濟分析局最新報告顯示，經通膨調整後，Q3美國經濟成長4.3％，高於市場預期。而標普500指數連續第4個交易日上漲，收在歷史新高。

川普發表最新言論之際，他正尋求Fed新領導階層來協助降低借貸成本，因為他正面臨愈來愈多的政治壓力，需要解決選民對於住房負擔能力的擔憂。川普曾多次表明，降低利率有助於提振房地產市場，並希望他最終選定的總裁人選能夠就如何制定利率決策徵詢他的意見。

川普上週透露，他已經將Fed主席候選人名單縮小到3到4位，並預計很快會做出決定，將在未來幾週內宣佈結果。川普曾稱，國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）和聯準會前理事華爾許（Kevin Warsh）是熱門人選，也面試了Fed理事沃勒（Christopher Waller）。川普表示，他們每個人都是不錯的選擇。

聯準會在本（12）月稍早將基準利率下調至3.5至3.75％的區間，與會的3名Fed官員對此表示反對，聯邦公開市場委員會（FOMC）尚未決定接下來是否進一步降息。川普先前曾呼籲將基準利率下調至1％左右，甚至更低。

