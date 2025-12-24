電動車正淪為廢鐵 ! 日媒1句話揭 400家中汽企業破產「關鍵推手 」

日媒指出，400家中國汽企破產，中國的EV墓場令人震驚。（擷取自YouTube頻道Guoyong Wu影片）

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府補貼政策催生了龐大的電動車市場，但造成產能過剩與激烈的「價格戰」，導致許多車廠倒閉，市場從藍海變血海。日媒報導，在過去5年裡，中國有400家汽車相關企業消失，「電動車墓園」正在中國廣闊的土地上蔓延。

日媒直言，中國「貿易順差」再創歷史新高，正是建立在這些企業屍骸之上，結構脆弱得令人不安，原因其實很簡單，中國不懂做生意的官員，正在指揮市場。

請繼續往下閱讀...

據報導，400家企業倒閉，在如此短的時間內退出市場，實屬罕見。這是過度競爭和依賴補貼的扭曲結構所導致的必然選擇過程。而中國「在2025年實現1兆美元貿易順差」的目標，正是建立在這些企業屍體的背後。

自從日本首相高市早苗提及「存立危機事態」開始，中國隨即對國民祭出避免赴日的「制裁式」呼籲。這種強硬姿態的背後，隱藏的其實是中國自身日益惡化的經濟困境。

前《President》經濟雜誌總編輯、作家小倉健一認為，中國國家主席習近平刻意將高市塑造成「外部敵人」，主要是想轉移中國內部壓力。

過去五年，中國有多達400家汽車相關企業消失，放眼中國各地，那些被稱為「EV 墓場」的畫面令人不寒而慄，其雜草叢生的荒地上，成千上萬輛電動車覆滿塵土，無聲地腐朽著。

然而，真正值得警惕的，並不只是這些被遺棄的車輛，而是它們背後所代表的另一種死亡，孕育這些廢棄電動車的企業本身，這是一整個產業的集體出局。

在單一產業中，如此短時間內出現如此大規模的退場，極為罕見。這更像是一場早已註定的淘汰，是過度競爭與補貼依賴所交織出的必然結果。令人擔憂的是，中國企業的「死亡名單」還在不斷拉長。

這400多家消失的中國車企，只是冰山一角，其倖存下來的企業，也還在不斷消耗現金，卻依舊無法獲利。

日媒體指出，中國「貿易順差」再創歷史新高，正是建立在這些企業屍骸之上，結構脆弱得令人不安，原因其實很簡單，中國不懂做生意的官員，正在指揮市場。當補貼成為誘因，企業自然不再以滿足顧客為目標，而是轉而討好政府。需求不重要，顧客是否存在也無關緊要，只要生產，就能拿到補助。

這看似成功，實則不過是「政策興奮劑」。政府偏袒特定產業，無視成本地堆疊供應鏈，所塑造的並非真正的競爭力，而是臃腫的贅肉。最終，這些政策孕育出的，只是一排排停在墓地裡的鐵塊。中國的EV墓場，正是提醒無視市場的「計畫經濟」，究竟有多愚蠢。

最終留下來的，只是大量低價傾銷的產能，以及席捲全球的供給過剩。

中國領導層至今仍習慣用「供給側優化」「高品質發展」這類口號，自上而下操控經濟，卻始終跳不出「為國家生產什麼」，而非「消費者想要什麼」的思維。這正是中國經濟最大的弱點，也是一堂日本投資人必須記取的課。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法