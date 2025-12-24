別踩雷！好市多7款「品質變差」商品1次看

性價比低！好市多7種「不再划算」商品，惡評如潮。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）不斷更新庫存，上架新品，顧客早已習慣變化，但有時老商品卻變差了，會員點名青椒雞肉爆竹等7種商品，在品質或價值方面，已經下降，不再物有所值。

《Eat This, Not That!》報導，顧客反映從曾經備受青睞、品質始終如一的老牌商品，到一些廣受歡迎的產品，莫名其妙地更改了配料，會員們對一些他們鍾愛的必備品的變化感到不滿。以下是顧客認為Costco 7款不再划算商品。

1、美食探險：青椒雞肉爆竹捲餅

顧客反映， Cuisine Adventures 的青椒雞肉爆竹捲餅（Green Chile Chicken Firecrackers）已經不再美味了。 「可惜的是，玉米粉蒸肉（tamales）、豬肉或起司口味的玉米粉蒸肉捲餅（tamales）……它們在2018年的時候可是超級好吃的！那時候餡料要麼是奶酪，要麼是豬肉，現在卻有80%都是玉米粉，」1位顧客說。

2、絕妙醬汁

有些顧客確信Bitchin' Sauce這個品牌已經改變了。 「Bitchin' Sauce現在太稀了。最初生產它的人現在自己開了家公司，叫Jee Sauce，質地像以前的Bitchin'一樣濃稠。可惜Costco買不到，」1位Reddit用戶說道。

3、朝聖者蒜香帕瑪森雞翅

一些顧客抱怨Costco的Pilgrim's蒜香帕瑪森雞翅。 「這絕對是我這輩子吃過最難吃的雞翅。我通常不會退貨，但這次真的讓我考慮要不要退了。」1位顧客說。

「我試了好幾次想用氣炸鍋把它們炸脆，但雞肉的口感很奇怪，像橡膠一樣。以後不會再買了。我還是自己做雞翅吧。」另1位顧客評論道。

4、烤雞沙拉

Costco的顧客對熟食區的烤雞沙拉並不滿意。 「前幾天我看到有人點了1份，看起來是我見過最沒食慾的沙拉。我懷念疫情前的雞肉凱撒沙拉，那沙拉真的很好吃（尤其是加了小番茄之後），而且我記得只要4、5美元。」1位顧客說。

5、冷萃摩卡冰沙

有些Costco會員認為冷萃摩卡冰沙的配方變了。 「自從他們換了咖啡，還把好時巧克力糖漿換成了不知名的東西之後，我就不喝冷萃摩卡冰沙了。」1位顧客說。 「同意，我前段時間第1次喝，感覺就像1杯怪怪的巧克力奶昔。」另1位顧客評論道。

6、真棒的雞塊

有些Costco會員對Real Good的雞肉產品並不滿意。 「我之前買Real Good的雞塊，後來換成了Kirkland的雞塊。Real Good的雞塊裡有很多木頭，我實在吃不下去，」1位顧客說。 “我本來想試試他們家的辣味雞柳，但是吃完之後總有一股很濃的化學塑料味。”

7、香蕉

顧客反映，Costco的香蕉品質下降了。 「香蕉，顏色直接從深綠色變成褐色，」1位Reddit用戶說。 「我最近買的香蕉都變質了，而且我住的房子空氣涼爽乾燥…」另1位用戶評論道。

