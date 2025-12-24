動手了！川普政府將於明年1月開始扣押拖欠學貸人的薪水

〔財經頻道／綜合報導〕真出手了，美國教育部發言人週二向CNBC證實，川普政府將於1月初開始扣押拖欠學生貸款借款人的薪水。這將是自新冠疫情爆發以來，催收活動暫停以來，借款人的部分薪資首次面臨風險。

教育部發言人表示，預計從1月7日當週開始，約有1000名拖欠學生貸款的借款人將收到薪資行政扣押通知。此後，收到通知的借款人數將持續增加。

請繼續往下閱讀...

美國政府對聯邦債務擁有非凡的追討權力，它可以扣押借款人的 聯邦退稅款、 工資以及 社會安全退休金 和殘障福利金。

教育部可以扣押學生貸款持有者稅後收入的15%用於償還債務。高等教育專家馬克·坎特羅維茨表示，根據法律規定，借款人每週的收入必須至少達到聯邦最低時薪（7.25美元）的30倍，即217.50美元（約新台幣6851元）。

學生貸款持有者面臨 勞動市場疲軟、貸款體系改革頻傳以及近期難以獲得救濟計畫等多重壓力。美國教育部今年稍早表示，目前已有超過500萬名學生貸款借款人違約，這一數字可能很快就會飆升至約1000萬。

超過4200萬美國人背負著學生貸款，未償債務超過 1.6兆美元（約新台幣50.4兆）。

為了避免薪資被扣押，消費者權益倡導者表示，學生貸款借款人應該聯繫政府的 違約解決小組 ，並尋求多種途徑來償還貸款，包括參加 貸款重組計畫。

