自信1600萬資產能找到伴侶安享晚年！6旬單身漢因「1句話」徹底崩潰了

〔財經頻道／綜合報導〕據說老年人尋找結婚對象的需求正在激增，但許多人懷抱著「與合適的伴侶安享晚年」的美好願望，最終卻發現現實遠比想像中殘酷。擁有8000萬日圓（約新台幣1600萬）資產的69歲單身漢佐佐木健一（化名），因身體出現異狀，害怕孤獨終老，於是加入婚友社，心想找個能聊天的合適伴侶，一起安享晚年，應該很容易，沒想到，對方開口就問如果需要護理，你傾向於在家護理，還是有錢住養老院？佐佐木當下震驚說不出話來，更被對方在筆記本註記「拒絕，因為她想待在家裡。」自信徹底崩潰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，獨自居住在東京1間老式公寓的佐佐木，曾在1家大公司工作，憑藉謹慎的資產管理，目前擁有約8000萬日圓的積蓄。他從未結婚，一直保持著「終身單身漢」的狀態。

佐佐木說：「從小我就覺得結婚會剝奪我的自由。我認為開自己喜歡的車，吃自己喜歡的食物，把賺來的錢都花在自己身上，才是最明智的生活方式。」

然而他最近開始尋找伴侶，這一切都源自於一次奇怪的身體狀況，1個冬夜，他站在浴室裡，突然感到一陣眩暈，無法在冰冷的瓷磚地板上移動，幸運的是，並沒有什麼大礙，第2天早上他就恢復了，但當時的孤獨感卻給他留下了難以磨滅的心理陰影。 「我當時平靜地想，『如果我就這樣死了，幾個星期內都不會有人發現我。』」我原本以為自由自在的生活，突然間變得無比孤獨。我只是想要有人陪伴，獲得安全感，於是加入了婚友社。

佐佐木剛加入時，滿懷希望，「我有資產，也有事業。我對伴侶的要求不高，只要能找到1個年齡相仿、能和我聊天的人，應該很快就能找到合適的伴侶。」然而，婚介會開始後，談話的內容卻出乎佐佐木的意料。

他的第1次婚介對象是1位62歲的前上班族，簡單寒暄之後，她打開日記，問道：「佐佐木，如果您將來需要護理，您更傾向於在家護理，還是有預算去養老院？」佐佐木一時語塞。這是1個非常公事公辦的問題，而且是在他們彼此還不了解對方性格、甚至連喜好都還沒討論過的階段提出的。但此時此刻，說謊已經沒有意義了。

「……如果非要選的話，我大概會待在家裡，因為我會覺得孤單。」佐佐木回答。她面無表情地點了點頭，說：「我明白了。」然後在筆記本上寫了1句令人震驚的字：「拒絕，因為她想待在家裡。」

「我以為只有她1個，沒想到遇到的下1個女人也一樣。她會問一些諸如『你現在的公寓無障礙嗎？』和『萬一發生什麼事，誰會是你的成年監護人？ 』之類的問題。

在經過幾次的婚友介紹後，佐佐木對於找到合適伴侶安享晚年的希望，徹底被擊敗了。

專家表示，中老年女性在尋找伴侶時，了解男性的資產和年收入至關重要，這並非因為他們想要過奢華的生活，而是為了保護自己的生活方式和未來。「愛情與金錢無關」的觀念已經過時，尤其是在這個年齡層。即使是伴侶的銀行帳戶餘額和身後事安排等問題，也需要從一開始就明確，這一點比年輕一代更為重要。

老年人婚介所追求的是“舒適”和“安全感”，而不是“刺激”。如果一個終生獨居的男士不了解這些背景，並因為「她是不是貪圖我的錢財？」而拒絕伴侶，那麼他們的婚姻之路可能會更加遙遠。

