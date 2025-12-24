看準就下手！好市多11款「降價就應囤貨」熱銷商品清單曝光

好市多11款「降價就應囤貨」熱銷商品清單揭曉。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）商品價格，不僅全年都很有競爭力，還會不定時進行促銷，會員點名，衛生紙、咖啡、麥片等11款熱銷商品，只要降價就應該囤貨。

《Eat This, Not That!》報導，在Costco有自己心頭好必買商品的顧客，一旦心頭好打折，總是會毫不猶豫地盡可能多買一些，有些商品非常搶手，甚至會限制會員的購買數量，至於哪些商品值得搶購呢？以下列出了 Costco 顧客在降價時絕對應該囤的11種商品。

1、Nurri 30克蛋白奶昔

顧客們對Nurri 30克蛋白奶昔讚不絕口。 「Nurri打折的時候我會買好幾箱，」1位顧客說。 「我每次購物都會找Nurri。要麼是我去的店裡沒有，要麼就是我路過的時候沒看到，」另1位顧客回應。

2、Kerrygold純愛爾蘭奶油

有些Costco顧客對Kerrygold純正愛爾蘭奶油愛不釋手，為了繞過限購，他們會多次光顧。 「Kerrygold打折的時候，我至少會去兩次。它簡直就是個寶藏食品，」1位顧客分享道。

3、福爾傑經典烘焙研磨咖啡

「別笑話我們，我們就是喜歡福爾傑咖啡。想想幾年前好市多福爾傑咖啡1罐才5美元（約新台幣158元），現在打折價都13美元（約新台幣410元）1罐了，真是不可思議。2次打折我都囤了四五罐，」1位網友分享道。 「上次打折我就買了5罐。每罐10美元（約新台幣315元），打折的時候我根本不用擔心囤貨的問題，」另1位網友也表示同意。

4、Cheerios 麥片

Costco的顧客都很喜歡Cheerios麥片，而且現在正在打折！1位顧客，兩盒裝的Cheerios麥片現在只要4.29美元（約新台幣135元）。而超市裡1盒Cheerios麥片要4.79美元（約新台幣151元）。5、舒潔衛生紙

Charmin超柔衛生紙總是值得囤貨的。 1位顧客說，我只在打折的時候囤貨，絕不在非打折的時候買。

6、頂級蛋白奶昔

Premier蛋白奶昔深受顧客喜愛。 「我父母很喜歡喝Premier蛋白奶昔，所以我盡可能多買一些放在家裡。他們會打電話『訂購』1箱，然後我送貨上門。」1位Costco會員說。

7、寵物零食

Costco的顧客都很喜歡店裡的狗狗零食。 「每次他們打折，我都忍不住要買牛筋棒。通常是在聖誕節前後，那就更棒了，」1位顧客說。 「Nylabone Nubs打折的時候，我也會給狗狗買……每次打折的時候，我都會花70美元（約新台幣2205元）買零食，哈哈，」另1位顧客評論道。

8、Rao's自製番茄醬

幾位Costco顧客表示，每當Rao's自製番茄醬有特價活動時，他們都會囤貨。 「Rao's醬，提醒我該去買點了！」1位顧客說。 「我剛花了8美元（約新台幣252元）買了兩罐28盎司的Rao's醬，比原價便宜了3美元（約新台幣95元）。」另1位顧客分享道。

9、午餐肉罐頭

午餐肉罐頭是很好的囤貨選擇，因為它的保存期限很長。 「午餐肉，1年中只有那幾週打折，我每次都會買夠限額，」1位顧客說。 「午餐肉、Raos牌洗碗精、Charmin超強效清潔劑、垃圾袋、洗碗精和紙盤。這些都是保質期長的東西，能幫我們省錢，」另1位顧客同意道。

10、Costco葡萄酒

Costco的顧客樂於整箱購買自己喜歡的葡萄酒。 「葡萄酒。他們有當季葡萄酒，我會買1箱。」1位顧客分享道。

11、哥倫布未醃製火雞培根

哥倫布牌無添加火雞培根深受顧客喜愛。 「火雞培根。它不常打折，但我很喜歡，每次打折都會囤貨。它很適合冷凍，而且你可以從包裝上撕下一部分，所以可以保存很久，」1位顧客說道。

