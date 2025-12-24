美股收盤》科技股助攻！標普創新高 台積電ADR漲逾1％

週二美股上漲。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕在成長股提振之下，週二美國股市連續第4個交易日上漲，道瓊工業指數上漲79.73點、0.16%，標準普爾500指數上漲0.46%，創下收盤歷史新高，那斯達克指數上漲0.57%，費城半導體指數上漲0.55%，台積電ADR勁揚1.25%，收在296.95美元。

綜合外媒報導，美國商務部表示，美國第三季經濟成長率4.3%，為自2023年第三季以來的最快增速，遠高於路透社調查的經濟學家3.3%的預期，主要得益於強勁的消費支出。

儘管長達43天的政府停擺導致數據延遲發布，且許多分析師預計第四季經濟成長速度將放緩，但根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場仍普遍認為聯準會明年將降息。

人工智慧相關股票延續近期的漲勢，輝達上漲3%，成為標普500指數的最大動力，亞馬遜上漲1.62%、Alphabet上漲1.48%、博通上漲2.3%。

道瓊工業指數上漲79.73點或0.16%，收48442.41點。

標準普爾指數上漲31.30點或0.46%，收6909.79點。

那斯達克指數上漲133.01點或0.57%，收23561.84點。

費城半導體指數上漲38.97點或0.55%，收7184.54點。

