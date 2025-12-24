2027年6月起加徵中國半導體關稅！美貿易代表署批中「經濟脅迫」

美國貿易代表署對中國半導體產業發動新一輪貿易戰，認定北京當局追求產業主導權的行為，已對美國商業利益構成直接威脅。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）對中國半導體產業發動新一輪貿易戰。USTR認定，北京當局追求產業主導權的行為，「不合理且具歧視性」，已對美國商業利益構成直接威脅。

香港「南華早報」報導，美國政府已向「聯邦公報」（Federal Register）提交正式行動通知。根據該方案，美國將自2027年6月起，對從中國進口的半導體產品加徵關稅，稅率至少會提前30天公布。

USTR對中國出口至美國的晶片產品，進行為期1年的調查後，做出上述宣布。這項調查於2024年12月23日啟動，結論指出中國利用「廣泛的非市場政策」奪取全球市佔率，並排擠外國競爭對手。

USTR強調，中國的產業計畫瞄準「半導體供應鏈的每一個主要環節」，包括製造（晶圓代工）、設計、組裝、測試與封裝。

USTR在通知中指出，中國追求主導地位的目標，已嚴重損害美國企業、勞工及整體經濟，造成銷售損失、削弱競爭，並製造危險的經濟依賴。

美方特別指出，北京展現將這種依賴關係「武器化」，以進行經濟脅迫的傾向，北京近期對鎵、鍺、銻等關鍵礦物的出口管制，即是具體例證；這些材料對於晶片生產至關重要。

此次關稅行動涵蓋範圍極廣，包括半導體產品及其投入品，如電子產品中使用的矽與摻雜化學元素等原物料。

這項新措施是在現有的301條款關稅（即針對強制技術轉移調查所徵收的50％關稅）基礎上額外加徵。

USTR報告指出，過去25年來，中國發布超過100項產業計畫，設定超過170個量化指標，旨在強制實現晶片供應鏈的「本土化」（Indigenisation）。報告結論指出，外國企業日益無法與中國政府擁有的資源競爭，因為中國設定的市佔目標，本質上就是以取代外國既有業者為前提。

