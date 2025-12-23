美Q3 GDP成長4.3％高於預期 「K型經濟」反映關稅衝擊

美國第3季經濟增速優於預期。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透23日報導，在穩健的消費支出驅動下，美國第3季經濟增速優於預期，但在生活成本上升，以及近期政府關門的影響下，成長動能已逐漸放緩。

美國商務部經濟分析局23日公布，第3季國內生產毛額（GDP）季增年率4.3%，高於第2季的3.8%與路透預期的3.3%。

請繼續往下閱讀...

報導說，由於美國政府停擺43天，該數據的公布遭到延遲。數據顯示，上1季消費支出年增3.5%，高於第2季的2.5%。消費支出的加劇主因在於消費者趕在9月30日稅收抵免政策到期前搶購電動車，10月與11月的汽車銷售下滑，其他領域的支出憂喜參半。

國會預算辦公室預估，政府的停擺恐使第4季GDP下滑1個百分點至2個百分點。該單位並預測，大部分GDP的下降將恢復，但約70億至140億美元的損失無法彌補。

調查顯示，由於股市榮景推升家庭財富，高所得家庭驅動消費者支出。經濟學家指出，然而，中低收入消費者在川普總統的全面關稅措施，導致生活成本上升之下，陷入困境，造成了所謂的「K型經濟」局面。

該現象也體現在企業中，經濟學家說，大型企業大多能承受進口關稅的衝擊，並投資人工智慧（AI）領域，但小企業則在關稅衝擊下舉步維艱。

美國聯準會（Fed）本月下調基準利率0.25個百分點至3.5%至3.75%區間，但跡象顯示，隨著決策者等候勞動市場與通膨更明確的走向，借貸成本短期內不太可能下降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法