中華電信簡志誠：全光網路最快明年下半年商用化 國產比例越高越好

左三為中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信積極布健全光網路，董事長簡志誠指出，將啟動全台全光骨幹網路建設，並與國研院國網中心等串連，最快明年下半年就可以看到商業合作。至於全光網路國產化比重，簡志誠說，台廠領域包括矽光子、路由與交換設備等，台灣在此領域發展領先，希望國產比重越高越好。

國研院國網中心將與日本NTT及中華電信合作，引進全光網路技術取代傳統銅線，大幅降低能耗、提升傳輸速度。

簡志誠表示，明年全台有望開始啟動建設全光網路的骨幹網路backbone，但計畫細節與資本支出仍在討論中，屆時AIDC可分散到其他城市，並用全光網路連在一起，明年下半年也可開始進行全光網路的商業化。

中華電總經理林榮賜說，中華電將先擴大台南、高雄AIDC的全光網路互連，從國家的角度，也可能把國網中心幾個在台北的據點串在一起，再甚至擴大至台灣與日本跨境。

中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）、智邦等11月在日本秀出分散式AI資料中心。市場人士則透露，NTT將會跟台灣企業，以IOWN的架構開發全光網路。IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）是日本NTT提出的下一代通信基礎設施概念，是在利用創新光子技術和無線技術，實現超高速、大容量、低延遲、低功耗的通信，目標是建立一個以光為核心、涵蓋終端到網路的資訊處理平台，支援B5G/6G、工業4.0等應用。

