82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

〔財經頻道／綜合報導〕出於安全和監護方面的考慮，越來越多的獨居老人或有老年癡呆風險的老人家庭開始考慮將他們安置在養老機構。日本一名82歲老婦人住進養老機構僅三週後，就打電話給大女兒求救，懇求盡快搬出去。

根據厚生勞動省發布的《2023年社會福利設施調查概況》，全國收費養老院（不包括老年公寓）的入住率高達84.0%，顯示老年人使用養老機構的情況在全國範圍內日益普遍。

在東京上班族橋本理惠（化名，54歲）表示，一個月前，她82歲的母親須美惠（化名）被診斷為需要二級護理，剛搬進了一家私人養老院。搬進來僅僅三週後，她就說：「求求你們，我想盡快搬出去。」

理惠說：「我母親在電話裡的聲音聽起來是我從未聽過的。她似乎渾身顫抖，苦苦哀求幫助。」她說：「我母親以前獨居，但她開始頻繁摔倒​​。她經常忘記關火，我們很擔心……所以我們全家商量了一下，開始尋找養老機構，她也同意搬進去。」

週末，理惠匆匆趕去探望母親。大樓看起來嶄新乾淨，正如宣傳冊上所描述的。然而，裡面的氣氛卻與她想像中的截然不同。走廊裡一片寂靜，母親的房間陽光很少，窗簾總是拉著……最重要的是，母親的臉色比搬進來之前陰沉多了。

理惠表示，當我們與工作人員交談時，了解到，母親得到單獨照顧，因為她「無法與其他居民良好溝通」，並且「不願參加娛樂活動」。

理惠說：「那裡很多人都患有老年癡呆症，我覺得我母親覺得自己是唯一被留下來的人。雖然她無法用語言表達出來，但她非常清楚我們與那裡格格不入。」

隨後，理惠諮詢了護理經理和當地的綜合支援中心，經過一個月的試用期後，他們決定將母親轉移到另一個「為老年人提供服務的住房設施。另一方面，理惠仍然感到後悔。

人們晚年的生活方式不僅與他們的身體健康密切相關，而且與他們的精神和社會滿足感也密切相關。

入住養老機構並非流程的終點；入住後，仍可選擇重新評估住宿條件。雖然有些養老院提供一次性付款（預付款）的入住合約，但根據條款，也有一些養老院會在您入住後一定期限內要求您退還部分款項。然而，不同養老院的退款期限和退款條件各不相同，因此，入住前請務必仔細閱讀合約條款。

