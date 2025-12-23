從複製EUV原型機到可成撤出中國 謝金河評：中國「彎道超車伴隨車毀人亡」

財信傳媒董事長謝金河。（資料照，記者廖振輝攝）





〔財經頻道／綜合報導〕中國透過逆向工程仿製荷蘭半導體設備製造商ASML的EUV（極紫外光）曝光機，祕密啟動所謂的「中國版曼哈頓計畫」，對此，《財訊》發行人以及財信傳媒董事長謝金河在個人臉書以「彎道超車伴隨而來的是車毀人亡」為題，剖析中國製造2025就要到期，北京用挖角、剽竊技術手段，從電動車技術到EUV複製，讓整個國際商業秩序蕩然無存。

再過幾天，中國國家主席習近平在第二個任期提出的「彎道超車：中國製造2025！」就要到期限的盡頭。回顧過去的8年，中國的「彎道超車」確實取得相當的成就，像新能源汽車，成熟製程半導體，矽晶圓，碳化矽等，中國都取得重大成就，最具代表性的是電動汽車，很快打遍世界無敵手。

最近最受矚目的是，中國用盡手段偷取荷蘭EUV原形機的技術，用挖角，剽竊技術的手段，希望打造國產EUV。一位ASML技術研發人員透露，一台EUV從研發到商轉，至少要花18年，除了ASML自己的技術，還要有蔡司的光學技術。在科技的賽道上，全世界都遵守智慧財產權，專利權，惟獨中國例外。

謝金河透露，上週他和可成的核心高層吃飯，問他們可成為什麼整個退出中國市場？他們說在2020年前後，可成發現研發部門和營業部門的高階主管被收買，追蹤電郵都有加密，後來經過鍥而不捨的追蹤，終於找到一封忘記加密的電郵，密碼代號是「特洛伊」，他們才發現，立訊先滙500萬人民幣到主管戶頭，先給「安家費」，每人再給無限卡，他們在公司成立小組，定期滙報技術偷竊的進度⋯⋯。

後來這個案子後來有14個人在台灣以違反營業秘密法被判刑，這個案子也觸動可成離開中國的決策，最後可成把廠賣給藍思拜技，成為台商回台投資的先驅之一。

可成澄清：撤出中國是主動出擊策略轉型

謝金河爆料後，機殼大廠可成對此今（23日）日也發布重大訊息說明，強調是可成科技主動出擊，淡出手機相關業務，將既有資源與資金更有效配置於具備長期成長潛力與高附加價值領域，以強化經營韌性。可成表示，有關媒體報導可成科技「全面撤出大陸市場」、「離開大陸」、「全面撤陸」、「離開中國」、「退出中國市場」等文字敘述，公司特此澄清。

謝金河寫道，過去有很長的時間，中資隱身在竹北台元科技園區，從獵人頭到偷技術。這個行為不斷遭到檢舉，但法院都輕判，後來修改違反營業秘密法，罰則才從嚴。

這次荷蘭的ASML事件也驚動全世界的注意。從2017年開始，Tesla在上海設立超級工廠，中國派出幾十組人員分頭「研究」電動車技術，他們把整車拆解，這次EUV也是用相同手法，把整個機台拆解重組，他們派人到荷蘭學習，再挖角員工。前不久，安世的風波也是這樣。

謝金河指出，技術研發是人類歷史進化的最重要源動力，技術創新是有價值的，但在中國不尊重智慧財產權的體制，彎道超車也代表著不擇手段去剽竊別人技術，再用快速量產打敗對手，整個商業秩序也蕩然無存！

