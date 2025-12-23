聯邦銀行第五度奪聯徵中心「金質獎」 展現金融數據治理實力

聯邦銀行榮獲第19屆聯徵中心信用卡資料類「金質獎」殊榮，表揚大會由金管會主委彭金隆（左）頒獎，聯邦銀行副總經理盧文娟（右）代表受獎。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕財團法人金融聯合徵信中心今（23）日舉行第19屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」，聯邦銀行憑藉卓越的資訊查詢安控及資料報送品質，再次於信用卡資料類榮獲「金質獎」最高殊榮，表揚大會由金管會主委彭金隆頒獎，並由聯邦銀行副總經理盧文娟代表受獎，展現聯邦銀行在金融數據治理上的領先地位。

聯邦銀行副總經理盧文娟表示，聯邦銀行長期高度重視信用資料的正確性與資訊安全，透過持續優化資料報送流程、強化欄位邏輯定義與內部系統檢核機制，並落實內控內稽制度與人員專業訓練，確保客戶聯徵資料維持最高品質與安全水準。此次第5度榮獲「金質獎-信用卡資料類」的肯定，展現提升資料報送品質的努力與成果，以維護廣大客戶的權益。

盧文娟表示，面對每日高達百萬筆的信用卡資料報送與異動，聯邦銀行始終以「即時、完整、一致、正確」為最高原則，嚴謹處理每一筆客戶資料，使各項資料品質指標均優於聯徵中心設定標準，成為能在眾多金融機構中脫穎而出的關鍵。

值得注意的是，聯邦銀行今年進一步投入資源，針對「在台無戶籍人士」信用卡資料進行優化與整合，導入系統化、自動化的報送邏輯檢核機制，使相關報送錯誤筆數大幅降低近7成，不論在事前規劃或事後監控成效上，均獲聯徵中心高度肯定。

聯邦銀行強調，未來將持續強化資料治理與資安防護，精進信用資料報送品質，以實際行動維護金融市場秩序與客戶權益，鞏固在金融數據管理領域的領先地位。

