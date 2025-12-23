北捷連續攻擊案》金管會：單一事故傷亡最高理賠2.5億元

台北車站與中山商圈12月19日發生隨機攻擊事件，釀成重大傷亡。北市警加強安全防護。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台北車站與中山商圈12月19日發生隨機攻擊事件，釀成重大傷亡。金管會保險局副局長蔡火炎表示，台北捷運公司有投保「大眾捷運系統旅客運送責任保險」，並由產險公司以共保方式承保，包括每人身體傷亡最高理賠金為新台幣500萬元，而單一事故傷亡訂有最高理賠2.5億元，另每人就診住院醫療慰問金最高5萬元，每人死亡慰問金最高10萬元，還有每一意外事故慰問金最高30萬元。

對此，蔡火炎說明，北捷替搭乘旅客投保旅客運送責任保險，依照此保險契約條款約定，旅客在捷運車站範圍內，因為第三人故意或過失所致的死亡受傷、或財務毀損的滅失，台北捷運公司對於受害人或請求權人負賠償之責，因此，承保產險公會依約進行相關理賠。

其中，在商家方面，蔡火炎說，誠品南西商場有依規定投保公共意外責任保險，但這部分要看誠品依法是否應負賠償責任，責任保險才會啟動理賠，因此，「此事件商家是否有責任還待釐清及認定」，責任保險必須是被保險人依法負賠償責任，理賠才會被啟動。

至於本案凶手張文衝進誠品商場隨機砍人，在店裡的傷亡者，能不能獲得公共意外責任險之理賠？蔡火炎指出，商家有沒有責任這部分，要事實認定及外部專家判斷；誠品南西有投保公共意外責任保險，但誠品依法有應付賠償責任時，責任保險才會啟動理賠。

保險局指出，保險公司已啟動保戶關懷措施，等待台北捷運公司提供相關資料後，會盡速理賠，保險局也會持續關注這個案子進度，適時提供相關協助。

金管會表示，各直轄市、縣（市）政府為確保公共營業場所安全，多有規定轄下營業場所經營管理者應投保公共意外責任保險，以保障人民的生命財產安全。

依規定，一般公共意外責任保險承保範圍可分為「營業處所公共意外責任保險」及「活動事件公共意外責任保險」，分別承保被保險人（公共場所管理者或活動舉辦者）或其受僱人在保單約定之營業處所內，因經營業務之行為、或其相關設施所發生之意外事故，亦或在保單載明之活動處所舉辦活動，造成第三人體傷、死亡或財物損害所致之賠償責任。

