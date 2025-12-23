令人意外！全球「網路連結最差城市」第1名 竟是日本第2大都市

Mozio分析全球50個遊客訪問量最高的城市，並根據抵達便利程度對其進行了排名。令人意外的是，大阪在網路連結狀況最差排名中名列榜首。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕對全球旅客來說，網路連結最差的城市有哪些？根據一項新調查，日本大阪排名第一。此外，杜拜是世界上交通最方便的城市。

交通搜尋引擎公司Mozio分析全球50個遊客訪問量最高的城市，並根據抵達便利程度對其進行了排名。考慮的因素包括從城市最繁忙的機場到中心地標所需的時間、公共交通的班次、預計計程車費用以及居住在公共交通站點附近的人口比例。

研究顯示，杜拜是世界上交通最方便的城市，搭乘大眾運輸工具只需24分鐘，火車或巴士每8分鐘一班。緊隨其後的是佛羅倫斯、布拉格和馬拉加。

令人意外的是，大阪在Mozio分析的50個城市中，其網路連結狀況最差，總得分（滿分是10）僅2.56/10。大阪是日本的第二大城市，以其活力四射的街頭文化、美味的街頭小吃和豐富的歷史而聞名。

第二名是沙烏地阿拉伯的麥加，Mozio的評分為2.61/10。

第三是義大利米蘭，得分為3.23/10；第四是沙烏地阿拉伯的利雅德，評分3.56/10；希臘雅典是全球網路連結最差的第五大城市，評分為3.56/10。

義大利威尼斯是榜單上網路連結最差的第六座城市，得分為3.99/10。埃及開羅排名第七為3.99/10。

並列排名第八的包括美國紐約市、墨西哥坎昆、印度阿格拉，得分都是4.01/10。英國倫敦位列第九，得分為4.18。

