搶新年紅包行情 2026年首檔主動式台股ETF 00995A 1/5開募

〔記者李靚慧／台北報導〕時序進入年底，想要賺紅包錢，何時投入最具勝算？中國信託投信引用歷史數據指出，台股在年初多具備強勁的元月效應與「紅包行情」，因此將自明年1月5日至1月9日，募集旗下首檔主動型台股ETF「主動中信台灣卓越（00995A）」，主打「量化打底」結合「主動加乘」雙重策略，為2026年首檔募集的主動台股ETF。

中國信託投信根據2項數據，支撐上述「年初投入台股報酬率亮眼」的論點。一是彭博資訊統計過去10年數據，投資人若在1月至2月間進場布局台股，受惠於元月效應與農曆春節後的資金回籠，持有半年的平均漲幅可達7%以上，且上漲機率高達7至8成。第2是根據歷史經驗，當景氣亮出黃紅燈時進場，台股平均報酬率達8.5%，而國發會最新公布台灣景氣燈號續亮黃紅燈，顯示國內景氣仍延續成長態勢。

00995A經理人張書廷表示，00995A的核心競爭力在於獨創的「MVP」選股邏輯，包括量化篩選M （Model）、重視企業的「股利成長」能力V （Value），及專業主動P （Pro），由經理人依據產業趨勢及籌碼面，主動挑選利基及高填息速率個股。

中國信託投信指出，選擇推出主動型台股ETF的主因，在於被動式ETF受限於追蹤指數的規則，容易錯過當年度表現最突出的「主題輪漲」趨勢 ，主動式ETF能更靈活地捕捉市場動能，具有不受指數成分股限制的優勢。

根據模擬投組，00995A的前10大持股包含台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、緯穎（6669）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、華碩（2357）、長榮（2603）及統一（1216）。IPO期間最低申購金額為新台幣1萬元，採季配息機制（每年3、6、9、12月評價），讓小資族可輕鬆參與台股優質企業的成長果實。

