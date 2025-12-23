全聯吉祥物「福利熊」跨年夜將登上台北101光雕秀

全聯福利中心超人氣吉祥物「福利熊」即將迎來11歲生日！身為「元旦寶寶」的福利熊，今年福利熊將首度登上台北101跨年光雕秀，陪伴全台民眾一起倒數迎接嶄新的2026年以及新年第一天。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心超人氣吉祥物「福利熊」即將迎來11歲生日！身為「元旦寶寶」的福利熊，今年福利熊將首度登上台北101跨年光雕秀，陪伴全台民眾一起倒數迎接嶄新的2026年以及新年第一天！

「福利熊」於12/31跨年夜以及1/1的晚間6點~10點之間，攜手水果探險隊與大全熊現身台北101建築立面，光雕秀的畫面中將悄悄藏入為新年加油打氣的溫暖祝福，同時福利熊也把屬於自己的生日快樂，化作送給全民的新年祝賀，讓城市夜空從跨年倒數一路延續到新年第一天的幸福時刻。

此外，福利熊也邀請民眾用鏡頭參與這場跨年盛事，於12/31跨年夜及1/1元旦日，在台北101現場拍攝到福利熊登上光雕秀的畫面，並於 Instagram 發布限時動態，標記福利熊官方 IG（pxmart_freebear）及全聯官方 IG（pxmart），就有機會獲得福利熊限量週邊商品。

歡慶福利熊生日，大全聯、小時達、分批取、全電商也同步推出元旦限定與新年加碼優惠，大全聯元旦單筆消費滿 2,000元享9折優惠（以現金折價券回饋），讓民眾新年採買更有感；小時達推出「逢1就划算」爆殺活動，金針菇限時下殺1元外，1/1-1/31上全聯LINE官方帳號參與小時達「幸運輪盤活動」，就有機會把洗脫烘洗衣機、洗碗機、掃拖機器人等總價值超過10萬元的大獎帶回家。

分批取祭出OFF COFFEE一日限搶，美式咖啡3杯66元、拿鐵2杯66元（限量各600組，每位會員限購1組），自帶杯再享5元回饋。

全電商1/1元旦1日限定，單筆消費滿萬元最高現省1000元；指定日期使用PX Pay或全支付結帳，折後消費每滿1500元送1000福利點，當日/單卡最高狂送萬點。

