浙金中心900億理財產品暴雷 投資人圍堵浙江省政府要求給交代

由中國浙江省政府批准成立的綜合性金融資產交易平台「浙江中心」，所銷售的「祥源系」多個理財產品，11月下旬出現逾期無法兌付，規模高達200億元人民幣，大量投資人連日來都在浙金中心辦公大樓前抗爭。（擷取自Ｘ平台）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國再傳金融商品暴雷！由中國浙江省政府批准成立的綜合性金融資產交易平台「浙江金融資產交易中心」（浙金中心），所銷售的「祥源系」多個理財產品11月下旬出現逾期無法兌付，規模高達200億元人民幣（下同，約新台幣900億元），大量投資人連日來圍堵浙江省政府、寧波市政府和浙金中心辦公大樓抗爭，有多人被捕，而祥源控股負責人俞發祥已被警方帶走。

浙金中心由浙江省政府、寧波市政府控股40%，杭州民置投資管理公司持股約60%，而民置投資與祥源控股關係密切。祥源控股官網顯示，該公司以文旅投資建設營運為主，旗下有祥源文旅、交建股份、海昌海洋公園3家上市公司，其重要資產卻是房地產，隨著中國房地產進入寒冬，該公司資金鏈日益緊張，被迫借錢續命。

根據多家中媒報導，這次事件並非突然爆發，而是祥源集團債務風險持續發酵的結果。自11月27日起，浙金中心交易平台由祥源控股和俞發祥提供連帶擔保責任的多個理財產品，陸續出現到期無法兌付、到帳後不能提現的情況，涉及規模達200億元，有近萬名投資人受害。

多名投資人表示，他們購買的理財產品投資期限一般都是1年以上，以2年居多，預期年收益率達4.6%至5%。其中1名投資人朱女士表示，12月3日在浙金中心的轉賣區成功轉賣1個理財產品，但轉賣所得的資金迄今無法提現。

祥源文旅、交建股份、海昌海洋公園22日晚間同步公告，公司實際控制人俞發祥因涉嫌犯罪，已被紹興市公安局採取刑事強制措施，相關案件正在調查過程中。從11月27日以來，祥源文旅股價下跌20%，海昌海洋公園下跌36.4%，交建股份下跌37.7%。

在祥源控股爆發危機後，紹興市政府成立了工作小組，並進駐該公司，一方面調查其資產和負債情況，一方面督促其履行債務責任，確保公司持續經營。

