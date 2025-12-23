Nissan冠軍賽車Formula E GEN3 Evo登台 比F1賽車更快

「2026台北新車暨新能源車大展」將於年底開跑，Nissan「ABB Formula E電動方程式錦標賽」冠軍賽車Formula E GEN3 Evo登台，將於台北車展亮相。（裕日車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕 「2026台北新車暨新能源車大展」將於年底開跑，Nissan「ABB Formula E電動方程式錦標賽」冠軍賽車Formula E GEN3 Evo登台，將於台北車展亮相。

Formula E GEN3 Evo基於NISSAN長期研發電動車科技的技術與經驗，在賽場上展現出優異的車輛性能、電力管理與系統調校成果，讓NISSAN Formula E team車手Oliver Rowland成功在2024~2025年賽季勇奪車手冠軍榮耀，以及車隊排名第3佳績。

請繼續往下閱讀...

Formula E GEN3 Evo擁有極致加速性能，極速可達時速322公里，時速從0-100公里加速僅需1.86秒，比F1賽車快了30%；得益於Nissan在電動車電池與電力管理技術的研發經驗。

Formula E GEN3 Evo的賽程電力回充效率高達50%，且能夠在嚴峻高溫及極度放電環境下持續穩定輸出動力；並搭載Nissan獨家e-4ORCE全時四驅科技，透過每秒1萬次頻率調整馬達驅動力，讓車輛在頂級賽場上展現出精準的操控性與循跡性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法