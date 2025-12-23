裕日車啟動品牌再造 拚3年內重返榮耀

裕日車（2227）總經理姚振祥宣布Re-shaping品牌計劃啟動 ，搭載全新第3代e-POWER動力科技的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI也同步亮相。（裕日車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）總經理姚振祥表示，近年Nissan於全球面臨諸多挑戰，衝擊品牌經營與銷售，呼應日產（Nissan）汽車推動Re: Nissan計劃，裕日車宣布Re-shaping品牌計劃同步啟動 ，目標要在2028年重返榮耀。

姚振祥表示，今年台灣車市是顛簸的1年，市場比較低迷，明年台美對等關稅一旦確定，市場不確定性因素降低，Nissan其實在其它國家有很多新車，裕日車會在最快時間內計算成本和價格，快速評估引進美規車的可能性。

他說，明年車市回歸正常化後，裕日車預期銷量就能恢復成長，但真正的大幅成長要等到明、後年新車出來後才會發生，2028年銷售市佔率要回到兩位數很難，但至少要愈高愈好，「我不是神仙，會慢慢做」，因為競爭者也在成長。

姚振祥預期今年全台新車銷售量將達40萬輛，2026年因政策落地，加上各大車廠新車陸續上市，總市場年銷量可望回升到42萬輛；Nissan也正積極規劃引進新車中，包括評估美規車，預計2027年推出。

Nissan目前每年回廠保養的保有客戶仍有高達30萬名，這是Nissan最大的資產，明年裕日車將積極重塑品牌定位、突出Nissan的特色與新科技，並透過經銷商與銷售顧問的配合，提升服務體驗，例如在4小時內找出客戶車輛的問題。

Infiniti 豪華車品牌則已成立專責單位進行調整，將著重於優化行銷、銷售團隊的節奏，並強化日本尊貴、尊榮的象徵，打造Infiniti 在豪華車市場的差異化定位，提供高品質的產品與服務。

裕日車副總李昌益表示，裕日車的策略目標不僅是提升銷售量，更著重品牌值的提升，未來NISSAN將落實3大品牌DNA，重視車主、汽車與生活的感性互動，提供品質、質感、功能性兼具的車款，找回品牌核心價值，開拓更多年輕的客層。

