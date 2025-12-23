自由電子報
中油重申：三接二期採購案無護航特定廠商

2025/12/23 20:06

中油澄清三接二期採購案無護航特定廠商。（記者林菁樺攝）中油澄清三接二期採購案無護航特定廠商。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕媒體23日報導質疑中油公司「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」（三接二期工程）採購案修正招標公告是為特定廠商開後門。中油澄清，於三接二期工程採購案公告招標期間，因潛在投標廠商宏華營造提出疑義要求釋疑，依據工程會函釋，並經審慎評估後修正招標公告，中油招標過程均嚴格遵守政府採購法等相關規定，程序公開透明，絕無報載護航特定廠商東丕公司團隊，籲請外界勿擅行臆測，影響中油聲譽及權益。

中油表示，三接二期工程採購案於2022年4月29日第一次公告，期間因潛在投標廠商宏華營造於5月13日就營造業承攬造價限額等規定提出疑義要求釋疑。

中油依據工程會2009年3月27日工程企字第09800055650號函釋處理方式及2016年4月8日修訂之「投標須知範本」，於2022年6月15日辦理第一次修正公告，增訂工程說明書第14.3.3條，明確規範三接二期工程採購案若決標金額高於廠商依營造業法所規定的承攬造價限額時，將決標予該廠商並通知營造業法主管機關。

三接二期工程採購案的投標廠商均無此情形，中油絕無報載護航特定廠商東丕公司團隊。此外，前揭採購案修正公告期間，並無廠商提出異議。

中油重申，對於媒體報導所述與事實不符等情事，期盼媒體勿擅行臆測、代司法機關發言。對於經過證實為惡意損害公司聲譽的行為，將採取適當法律途徑，以正視聽並維護公司權益及聲譽。中油仍全力配合司法機關所有調查作為，並嚴守「偵查不公開」的規範，靜候調查結果，以利釐清所有案情。

