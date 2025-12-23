Costco 「5款」科技達人必備好禮 性價比極高

Costco提供性價比很高的商品。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕如果您是Costco會員，並且喜歡逛逛當地門市的電子產品區，那麼您可能還在為尋找合適的節日科技禮物而苦惱。並非每個人都清楚親朋好友已經擁有哪些電子設備，或是他們未來打算購買哪些產品。好消息是：Costco前有一些售價低於50美元的科技產品，任何科技愛好者都會喜歡。

bgr.com精心挑選了一系列在Costco有售實用且有趣的科技產品，價格實惠，從適合前門安防的智慧攝影機，到方便清潔電子產品的便攜式吸塵器和除塵器，應有盡有。

1. Wyze 2K 燈泡攝影機及配件燈泡套裝

Costco推出的這款Wyze 2K 智慧燈泡攝影機及配件燈泡套裝組合套裝僅售49.99元，立省15美元，促銷活動持續至12 月25日。

2. Anker Soundcore Select 4 Go 藍牙音箱雙包裝套裝

這款音箱不僅體積小巧，可以輕鬆放入口袋，而且價格也非常實惠。更棒的是，在Costco購買這款套裝，只需39.99美元即可獲得兩隻音箱。

3. UGREEN Nexode 行動電源

配備20000mAh的電池，並可用作130W的行動電源，確保您隨時隨地都能快速充電。UGREEN Nexode行動電源最引人注目的地方在於它的價格，僅售39.99美元。這款行動電源配備兩個 USB-C 連接埠和一個 USB-A 接口，方便您同時為多個裝置充電。而且，它僅重一磅，可以輕鬆放入背包或口袋

4. Fanttik X200 Mix 無線吸塵器

從吸塵到吹氣，Fanttik X200 都能滿足您的需求。您可以先用吸塵器清潔鍵盤，清除所有薯片碎屑，然後切換不同的配件和模式，吹走電腦機殼內的灰塵。售價僅49.99美元，您很難找到一款功能如此強大的同類產品。

5. 我的遊戲機：索尼克搖桿玩家（My Arcade: Sonic Joystick Player）

My Arcade: Sonic Joystick Player本質上是一款小巧可愛的街機櫃，配備 3.5 吋全彩螢幕。這款迷你街機櫃內建兩款遊戲：《索尼克》和《索尼克2》，均獲得世嘉官方授權，是完整的 Genesis 遊戲。兩款遊戲均採用經典的街機搖桿和按鍵進行操控，重現了傳統街機的操作體驗。售價僅44.99美元（亞馬遜售價約60美元），性價比極高。

