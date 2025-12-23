華東股價高漲 大股東將賣5千張估約套現2.7億元

華東（8110）股價高漲，同集團的大股東華邦電（2344）趁機出脫持股，今申報將轉讓華東持股5千張，以華東今收盤價54元，估約可套現2.7億元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體缺貨漲價，華新集團旗下的記憶體封測廠華東（8110）股價高漲，同集團的大股東華邦電（2344）趁機出脫持股，今申報將轉讓華東持股5千張，以華東今收盤價54元，估約可套現2.7億元。

華邦電是華東的主要法人股東，持股5萬零62張多，持股比9.67%，值此記憶體結構性缺貨之際，華東股價持續攀升，從9月的13.75元漲到今天的收盤價，漲幅約近3倍之多，華邦電今申報以一般交易轉讓華東持股5千張，預計從12月26日到明年1月25日為有效轉讓期，轉讓完成後，持股降為4.5萬62張多。

華東另一個大股東華新麗華日前也趁高價出脫持股，公告申報轉讓華東持股3千張。

華東今年前3季營收53.25億元、年減8.99%，本業仍虧損約2.41億元，但業外挹注獲利，帶動前3季轉虧為盈，稅後淨利6.5億元，每股稅後盈餘1.29元；10月已公告稅後淨利3.53億元，每股盈餘0.69元，獲利年暴增達68倍。法人預估華東第4季本業可望改善，加上業外挹注，可望持續獲利。

