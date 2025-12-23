新纖無人載具園區蓄勢待發 新平台助攻前瞻產業生態系

新纖董事長吳東昇（右起）、新光幼獅執行長陳榮坤看好集團無人載具園區未來發展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕當台灣已經擁有全球最具代表性的半導體產業，市場普遍認為接下來要面對的問題，不再只是製程能否再往前推進一個世代，而是在高度成熟、低容錯的製造體系之外，是否還存在足以孕育新產業的空間與機制。對此，新纖（1409）董事長吳東昇今日公布集團智慧無人載具中心、蓋亞資本計畫，決定扮演推動「新護國神山群」的參與者。

吳東昇指出，台灣已擁有產業發展的優勢基礎條件，後續可透過明確區分不同產業所需的成功條件，以維繫站在國際科技前沿的市場地位。以美國矽谷為例，當地產業鏈的成功關鍵在於擁有允許冒險、容納失敗的文化。在推動科技前進的過程中，新創企業的重要程度不言而喻，能夠反覆試錯會是必要且必經的過程。

吳東昇強調，台灣已逐步具備創新所需的條件，包括硬體實力、創投資源與制度環境，但仍缺乏一個能將這些要素「串聯起來」的長期平台，對於多數新創與系統型產業而言，資本結構性的差異，可能會讓台灣即便擁有世界級製造能力，仍在在新應用、新系統的孕育上出現斷層。

無人載具作為切入點

在眾多新興領域中，吳東昇將第一個落點放在「智慧無人載具」，並非因為話題性，而是其產業特性恰好映照出台灣的優勢與缺口。吳東昇認為，無人載具並非單一零組件競賽，而是高度系統整合的產業，需要製造、通訊、軟體、感測與實際場域驗證同時到位。

吳東昇看好台灣在前段製造具備競爭力，但在測試、驗證與應用場景的整合上，長期缺乏穩定且合規的實體環境。這也使得無人載具成為最能暴露產業斷點、同時最需要補位機制的領域。因此，吳東昇希望集團能夠聚焦將台灣業者的實力，轉化為可被新產業承接的系統能力。

蓋亞資本助攻新創

在資本布局上，吳東昇拍板成立「蓋亞資本」新創平台，基金規模規劃為五億元、首期到位兩億元，透過「以租代投」的概念，將新創進駐基地的租金轉化為潛在投資，建立一套篩選與磨合機制。透過實際共處與長期互動，加以判斷新創企業是否具備成為集團長期合作夥伴的條件。

吳東昇認為，這種商業模式，實質上是在護國神山產業鏈之外，建立一個容許試錯、允許時間換空間的平行系統。畢竟創投的角色不只是資金提供者，而是協助新創跨過早期高不確定性的陪跑者，而與傳統創投不同之處，吳東昇希望旗下平台運用可見、可用的硬體空間，能讓產業進度與價值被外界理解。

新光規劃的無人機園區，核心功能並不在建築設計本身，而在於三個層面：一是提供合規的工廠登記與試飛環境，解決產業長期面臨的法規與場地問題；二是整合研發、生產與測試流程，縮短從技術到市場的距離；三是作為新創、投資與傳統產業之間的接口，讓不同角色在同一場域中產生連結，為護國神山體系補上一個「應用端」的出口，而非與既有製造體系競爭。

成為新護國神山群的側翼

從整體脈絡來看，吳東昇直言「我沒有那麼大的野心」，不會想要成為未來護國神山群的主峰，而是選擇成為參與者，帶入資金、材料技術與網絡資源，與新創團隊共同成長，促成跨域合作的生態系，同時也讓新纖從傳產領域開拓更多應用機會，聚焦AI伺服器、機器人等前瞻性產業。

