最高十倍奉還！永豐金證「股票禮品卡」 首創便利商店投資新模式

〔記者王孟倫／台北報導〕「便利商店 × 券商投資」永豐金證券開啟便利商店投資新模式！永豐金證券今（23）日表示，攜手全家便利商店首創股票禮品卡化為「好運刮刮卡」， 最高可刮出「十倍奉還」福袋價，刮出的投資金可等值兌換台積電、國民 ETF等多達274檔熱門台股與ETF。

據經濟部數據顯示，台灣平均每1659人、2.87平方公里就有一家便利商店，且近3年營業額平均年成長7%，凸顯便利商店在國內的蓬勃發展。對此，永豐金證券表示，便利商店高度連結國人生活，我們聯手全家、結合國人熱衷的開運風潮，推出「好運刮刮卡」，讓投資理財不再艱澀冰冷。

永豐金證表示，股票禮品卡刮進「全家」，100％必中，最高十倍奉還！今年聖誕節（12/25）起開賣。100%中獎刮出投資金、最高十倍奉還，讓民眾在街頭巷口輕鬆啟動投資理財，歲末迎新補財庫、開運迎新年。

民眾只要購買一包「全家」2026潮流福袋，即可獲得隨機面額投資金的刮刮卡，刮出的投資金可等值兌換台積電、國民 ETF等多達274檔熱門台股與ETF，讓投資從便利商店開始，開創證券與零售業跨界合作的新體驗，實現金融生活化，打造全新虛實整合投資場景。

「這次合作開創台灣首見的普惠金融全新模式」！永豐金證券總經理蘇威嘉表示，兩大產業打破藩籬，讓民眾在熟悉的便利商店場景、即可體驗股票禮品卡新應用場景，他強調，藉由攜手零售通路與本身的金融科技實力，打造虛實整合理財新場景。

永豐金證券將金管會核准的金融創新實驗「股票禮品卡」，獨家設計為「好運刮刮卡」，結合三大亮點：「人人有獎」、「輕鬆啟動投資」、「最高十倍奉還」。

「亮點一」是保證中獎、最高十倍奉還。每張刮刮卡隨機刮出等值8∼2499元不等的存股開運金。永豐金證券新戶還享專屬見面禮、最高可獲2599元，且見面禮可轉贈親友，讓理財成為互動話題。

亮點二、永豐金證券提供專業數位金融服務，流程簡單、立即啟動。刮開卡片後至「豐存股」平台輸入序號，獎金即存入個人交易帳戶，選擇指定台股、ETF並設定單筆或定期定額委託，系統自動抵用卡片餘額，不足部分從約定帳戶圈存。

亮點三、全台首創台美股利再投入功能，開運金可做為長期存股錢母，搭配「豐存股」首創「台美股股利再投入」，加速複利累積，實現「小錢滾出大財」吉兆。

永豐金證券強調，股票禮品卡設計獨步業界，面額可兌換台積電、國民ETF等274檔熱門台股與ETF，送禮自用皆宜，上市7個月銷售突破7,700萬元。此次攜手全家便利商店，跨界合作將金融融入日常生活，讓投資理財變得更加簡單易達。

