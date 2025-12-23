確保戰時能源不中斷 經部啟動無人機反制系統護能源設施

龔明鑫指出，政策目標要維持電力與各項所需能源供應，與強化關鍵基礎設施防護。（翻攝官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕為加強我國防衛韌性，總統府今（23日）舉行全社會防衛韌性委員會會議，關於能源關鍵基礎設施維持與強化，經濟部長龔明鑫表示，除台電、中油與台水配合辦理演習，也開始建置無人機反制系統，會透過演習方式，驗證處置能力與加強防護。

龔明鑫指出，政策目標要維持電力與各項所需能源供應，與強化關鍵基礎設施防護。首先針對維持電力部分，已提升燃煤與天然氣儲存空間，龔明鑫說明，今年中火的室內煤倉與觀塘接收站2座儲槽都已在今年啟用與營運。

另外，要確保備用水井的供水量能，經濟部已完成民生、醫療、國防必要用水量盤點，透過分區域盤點後，發現還有2個區域仍有一些缺口，而需求缺口會辦理鑿備用水井工程，進度已達52%，龔明鑫表示，明年就會補足。

至於在強化關鍵基礎設施與防護方面，建立防護團、區域聯防與模擬情境並落實演練等三大策略；他表示，台電、中油與台水平時就有整備防護團，強化備援機制與調度，也協同保警、軍、警、消防等單位共同建立安全防護機制，並邀區域聯防單位共同實施電力、油氣、供水等演練，今年已完成6場動員演練。

對未來策進作為，龔明鑫說明，台電、中油與台水持續配合辦理演習，也開始建置無人機反制系統，透過演習來驗證處置能力與防護成效等。

至於加強災後復電，龔明鑫提到，今年丹納斯颱風帶來相關經驗，已推動建置縣市防災型微電網、沿海迎風面省道線路加強地下化等措施，持續確保備用水井的供水能力，如盤點緊急發電機及儲水設備附屬設施配置情形等。

