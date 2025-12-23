邱垂正：中國製造障礙 我方盼對等尊嚴進行健康交流

陸委會主委邱垂正。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕海基會董事長吳豊山日前請辭，並透露為與中國恢復交流，曾嘗試多方管道但無成果。對此，陸委會主委邱垂正昨表示，中國只允許國民黨立委赴中，卻不讓海基會去，如此區別對待是在製造交流障礙，中方所謂的台灣方案都是消滅中華民國台灣的方案，沒有中華民國生存的空間，我方希望在對等尊嚴的前提下，兩岸進行正常健康有序的交流。

邱垂正23日出席「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」研討會時談及吳豊山辭任一事，邱垂正表示，中共政權對台統戰滲透無所不用其極，吳豊山仍積極突破中國所設的障礙，為兩岸和平與正常交流盡心盡力，吳豊山也指出和平對兩岸至關重要，希望中國減少對台灣的僵化思維及負面作為，各種敵意思維都應要減少。

邱垂正表示，中共政權對台灣進行複合性施壓，可說是緊逼，但政府還是會沿著既有政策方向良性互動，以「善意堆疊」才能恢復到良性有序的正常互動，希望營造良好的兩岸氛圍，但設置交流障礙的是中方，希望中方不要製造交流障礙與區別對待，「只讓藍委去，卻不讓海基會去，這個是他們製造的障礙。」

邱垂正表示，九二共識、一個中國原則或是一國兩制等所謂的台灣方案，都是消滅中華民國台灣的方案，在此前提的框架內沒有中華民國生存的空間，「怎麼答應他？我們不可能為了交流，把台灣的國家主權跟自由民主都葬送掉」，政府希望兩岸是正常健康的交流，但前提是對等尊嚴，而不是為了交流，就接受台灣是中國的一部分。

至於海基會董事長繼任人選，邱垂正表示，會依照海基會章程及行政程序，在適當時間對外說明。至於限制公務人員赴中規則，邱垂正回應，公務員若因不了解狀況、收取好處，而陷入統戰陷阱，甚至被逼迫成為在地協力者，難道不用保護公務人員，說明赴中風險嗎？

