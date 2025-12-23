別再傻省了！專家點名5種省錢妙招「其實更浪費錢」

《GOBankingRates》指出，5個省錢妙招純屬浪費時間，甚至是金錢。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕並非所有「省錢建議」真的能幫助你累積財富，當節儉用錯地方，不只是在浪費時間，長期下來，甚至可能讓你付出更高的金錢代價。美國理財網站《GOBankingRates》訪問了理財規劃師兼財富管理顧問西斯內羅斯（Gloria Garcia Cisneros），以及理財規劃師桑德斯（Riley Saunders），他們點出5種「省錢行為」其實是在浪費時間，同時也分享真正能幫你存錢、累積財富的方法。

1.什麼都買「最便宜的版本」

西斯內羅斯理解，選擇最便宜商品的誘惑有多大。低價標籤很容易讓人誤以為自己撿到便宜，但她提醒，節省成本與一味貪便宜之間，差別很大。後者往往是用品質換價格，結果就是未來不斷花錢更換、維修，反而更貴。她說「每年都在更換低品質用品，最後花的錢，會比一次買一個耐用、品質好的產品還多」她舉例，許多人為了省錢買最便宜的鍋具，結果幾個月就刮傷、損壞，不斷重買，總成本反而更高。她建議，用「每次使用成本」來思考，一個150美元、可用5年的商品，長期來看比每年都要換的40美元商品更便宜，她直言「品質本身就是一種理財策略。」

2.過度的「撿特價」

西斯內羅斯也愛撿便宜，但她強調，優惠券和把省錢當成競技運動，完全是兩回事。她看過不少人為了省幾塊錢，開車跑遍多家超市，結果油錢、車輛耗損加起來，比省下的錢還多，更別提精神消耗。她說「老實說，我不覺得這樣的時間投入值得」她建議，把比價與殺價的力氣，留給金額較大的支出。至於那些為了省小錢而四處奔波的時間，倒不如用來優化整體財務。

3.什麼都自己動手

理論上，全都自己來聽起來很省，但現實是，不是所有事情都適合DIY，尤其是風險極高的事。補牆壁失敗是一回事，報稅出錯、自己修車卻弄壞引擎，又是另一回事。西斯內羅斯說「我看過太多人為了省錢自己處理稅務、遺產規劃、保險或大型居家工程，最後卻花更多錢修補錯誤。」

當人陷入恐懼或匱乏心態時，很容易覺得「一切只能靠自己」，但只要一步走錯，後續的補救成本，往往比一開始請專業人士還高。她認為「有時候，付錢請專業，其實才是長期最便宜的選擇。」

4.為了省錢，賠掉朋友的好感

想像一下，你和朋友聚餐，帳單來了，你立刻拿出手機精算每個人該付多少，連多吃一塊麵包棒都要算清楚，此時，所有人都在翻白眼，而你大概也快被踢出下次聚會名單了。

桑德斯說「把省錢做到連人情都磨光，是極端節儉最常見的陷阱之一」，他表示「最典型的例子，就是有人堅持逐項拆帳，只為了不幫朋友多付那杯啤酒或一道開胃菜，即便大家金額其實差不多。」他建議直接平均分攤帳單。你或許能省下幾塊錢，但那同時也在傳達一個訊息「你不是在乎錢，而是更在乎和朋友相處的時光。」

5.把自己逼到精疲力盡

西斯內羅斯發現，許多人深信「自我剝奪」是最快致富的道路，但現實往往是，這種方式只會帶來疲勞，最後演變成報復性消費。她說「很多極端節儉，來自恐懼，特別是在第一代移民或低收入家庭中，因為成長過程中資源匱乏」，長期壓抑，最後很容易出現『我已經忍很久了，值得犒賞自己』的失控循環。她建議「拉高視角，記得你也值得現在就好好生活。」

她直言，社會其實更該討論「極端節儉文化」的副作用。許多人明明已經很努力，卻仍感到吃力，不是因為不自律，而是因為他們把自律，用錯了地方。

