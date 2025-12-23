明年度總預算卡關 主計總處：2992億無法執行 影響政府施政

主計總處表示，總預算案內各項經費均與國家發展、照顧國人民生利益攸關，希望立法院儘速審議。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕2026年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元新興、新增計畫將無法推動，立法院財政委員會明（24）邀請相關部會進行專題報告。財政部報告指出，中央政府總預算案審議若不能於期限完成，2026年度新興資本支出及新增計畫不得動支，影響政府施政。

主計總處報告也指出，2026年度總預算案計有2992億元須待預算通過後才能執行，包括新興計畫1017億元將不得辦理，其中中央自辦部分380億元、地方受益部分637億 元（含地方補助款507億元，如TPASS行政院通勤月票執行計畫75億元（含地方補助款59億元）、AI新十大建設102億元（含地方補助款5億元）。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，2026年度中央政府總預算案歲入編列2兆8,623億元，較2025年度預算數減少3025億元、負成長9.6%；其中稅課收入編列2兆4807億元，較2025年預算數減少3038億元、負成長10.9%，主因依新版財劃法修正中央地方稅收入劃分比率，致中央稅收減少，其中營業稅減少3534億元。另，非稅課收入編列3816億元，較2025年度預算數增加13億元、成長0.3%。

財政部說明，根據「預算法」第54條及「中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定」，總預算案審議若不能依法於期限完成時，各機關預算的執行，收入部分，賦稅、規費等強制性收入，除法律另有規定，依其規定辦理者外，其餘暫依上年度標準及實際發生數覈實執行；另因應收支調度需要的債務舉借，依法覈實辦理。不過，2026年度新興資本支出及新增計畫，總預算案未依法完成審議程序，則不得動支，影響政府施政。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法