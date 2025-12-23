AI算力靠它！大東電切入AI資料中心用線 1月掛牌上市

大東電董事長林志明。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電纜大廠大東電（1623）29日將舉行上市前業績發表會，預計明年1月以暫定承銷價每股188元掛牌上市；大東電受惠台電強韌電網計畫，今年營收將再創歷史新高，目前在手訂單金額已達120億元，能見度達到2028年。

大東電董事長林志明指出，大東電可生產台電25kV、69kV及161kV電力電纜，於2015年通過台電345kV交連PE電纜定型試驗，正式切入中高壓、特高壓電纜市場，等於是「拿到所有入場券」，更是台灣四家345kV特高壓台電認證合格供應商。而進入345KV門檻不低，需要向台電申請與審查並通過認證，至少3年時間。

林志明也提到，大東電近五年營收從10億元到今年前11月來到59.9億元，且因特高壓毛利率優於其他產品，第四季特高壓產品進入入帳高峰，全年營收、獲利持續挑戰新高。

對於未來有兩大展望，包括產業環境、政府政策。他表示，2024是AI元年，算力等於電力也等於國力，AI不會泡沫，已台灣市場來看，背後不是電力夠不夠問題，而是要透過電力傳輸，大東電也開發充電樁、儲能電纜、AI資料中心用線等新產品，其中，AI資料中心用線已通過認證，盼明年可開始貢獻營收，另外大東電也將隨半導體大廠供應鏈赴海外設廠，供應海外廠廠內線纜，正在取得相關認證中。

不過大東電營收有八到九成仍來自台電，台電不只有十年電網強韌計畫，也有四千多億輸變電、超高壓變電所布建計畫，這方面需求可看長達十年，而民營市場如科技廠辦、光電儲能等也往高端市場邁進，在雙引擎之下，林志明透露，未來三年不管營收、毛利都可望有雙位數成長。大東電去年也繳出每股稅後盈餘EPS超過12元，林志明表示，明年股利配發率維持50-60%水準。

