11月外銷訂單729.2億美元創新高 全年估首度站上7000億美元大關

經濟部統計處今公布11月外銷訂單接單表現。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（23）日公布11月外銷訂單729.2億美元，創歷年單月新高，年增39.5%，連10個月正成長，今年全年外銷訂單期可首度站上7000億美元大關，並衝破年增率兩成大關。

11月接單729.2億美元，月增5.1%，年增9.5%，優於上月原先預期的667億至687億美元。統計處長黃偉傑指出，主因AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，客戶拉貨動能依然強勁，但部分傳統產業受客戶需求保守及市場競爭影響，抵銷部分增幅。

請繼續往下閱讀...

按貨品別觀察，兩大主力資訊通信、電子產接單分別年增69.4%及47.9%，主因伺服器、網通產品接單強勁成長，以及IC製造、記憶體、晶片通路等接單成長；光學器材因面板及背光模組接單動能走弱，接單年減2.4%。

傳統貨品部分，受海外同業產能擴張以及市場需求保守影響，塑橡膠製品年減15.8%、化學品年減12.5%、基本金屬年減0.5%；機械產品因半導體設備訂單增加，年增6.9%。

11月外銷訂單海外生產比50.7%，較上年同月上升0.9個百分點，主因高海外生產比的科技類貨品接單金額增加所致。

主要訂單來源地區中，以美國284.5億美元為首，年增56.1%，以資訊通信產品成長最多，其次是東協135.8億美元，年增60.2%，以電子產品增加較多，中港124.5億美元，年增17.6%，以電子產品增加較多，日本29.9億美元，年增15.4%，以資訊通信產品增加較多。

累計今年前11月的外銷訂單金額6666.5億美元，是歷年同期新高，年增24.2%。統計處預估，12月外銷訂單金額720億至740億美元，年增36.1％至年增39.8％，全年外銷訂單金額估算可達7387億至7409億美元，年增25.3％至年增25.6％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法