力積電11月仍續虧損2.27億元 外資狠賣逾9萬張

〔記者洪友芳／新竹報導〕力積電（6770）股價漲多遭警示，今依有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，該公司雖11月起雖開始反映出記憶體漲價，但11月仍續虧損，單月營收40.92億元， 稅前虧損2.27億元，歸屬於母公司業主虧損2.27億元，稅後每股虧損0.06元。

力積電經過連4漲之後，今股價開高走低，以41.95元開出，盤中最高42.2元，最後收39元，下跌1.45元、跌3.58%，成交量高達53.77萬張，居台股之首，外資轉大賣9.22萬張，排名賣超第二名。

力積電第3季每股稅後虧損0.65元，累計今年前3季每股虧損1.71元。該公司先前法說會指出，記憶體代工利基型DRAM、SLC NAND Flash、NOR Flash等，月產能約5萬片12吋晶圓，目前產能滿載，11月起開始反映出記憶體漲價。但因力積電成熟製程的邏輯代工佔營收比重6成，受消費疲軟等多重因素影響偏弱，法人推估力積電第四季恐仍無法轉虧為盈。

