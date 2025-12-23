耀億轉型產品組合改善 明年營運溫和回升

耀億看好在完成產能調整與產品結構優化後，本業體質已逐步改善。（耀億提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織線材廠耀億（4430）今日召開線上法說會表示，雖然近年全球景氣低迷、匯率波動對財報造成干擾，但公司透過調整產品結構、拉升長纖產品佔比，本業獲利能力已明顯改善，營業利益轉正。展望2026年，隨著美國新客戶訂單放量及高附加價值新品陸續上市，營運可望較2025年小幅成長。

耀億指出，受疫情後通膨、升息與地緣政治影響，2023年營收與獲利同步落底；2024年營收回升，但高毛利產品需求復甦有限。今年前三季營收與去年同期大致持平，不過在產品組合優化下，長纖產品比重提高，帶動毛利率年增近5個百分點，加上費用控管，營業利益已由虧轉盈。惟第二季以來新台幣升值，認列匯兌損失，前三季稅後仍呈現小幅淨損。

從事業結構來看，耀億目前營運分為三大事業群。長纖事業群以釣魚線、球拍線、割草線及工業用線材為主，其中釣魚線與球拍線具全球競爭力，是公司核心獲利來源；短纖事業群近年成功切入消費品市場，毛氈與不織布產品成為IKEA長銷品項，並延伸至電子、汽車與電競產品收納應用；機能用品事業群則結合長、短纖材料特性，投入導電纖維、導電紗與細線徑訊號線等新產品開發，鎖定EMI防護、抗靜電與感測應用市場。

耀億進一步指出，公司近年透過產學合作加速機能性材料研發，相關導電材料已開始提供電子業客戶導入測試，應用場域涵蓋EMI防護、防電擊裝備及自動駕駛感測等，期望成為未來成長的新動能。

展望2026年，耀億看法審慎但偏向正向。公司今年第三季取得美國農機廠Oregon Tool獨家供貨合約，初期出貨規模仍小，隨明年第一季進入旺季後，預期對營收貢獻將逐步放大。此外，雅康寧毛氈新品預計於2026年陸續上市，搭配機能材料產品推進，有助支撐整體營收與毛利率表現。

針對關稅議題，耀億表示，目前交貨條件多為FOB，關稅主要由客戶端負擔，短期內未見明顯衝擊；公司更關注終端市場需求與消費力道變化。管理層看好在完成產能調整與產品結構優化後，本業體質已逐步改善，後續將以差異化產品與新應用拓展，因應產業競爭與景氣變動。

