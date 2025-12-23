美FCC封殺中國無人機 台灣12月起已加嚴源頭管理

美國封殺中國無人機，我國政府12月已從源頭管理。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國出手了！基於國家安全和資安考量，針對中國製無人機採取強硬的限制措施，美國聯邦通訊委員會（FCC） 22日宣布禁止中國製無人機在美國銷售或使用的新規範；而台灣避免紅色供應鏈滲透，也早在12月起強化源頭管理，進口特定無人機要先要取得交通部、國防部同意文件。

美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間22日宣布，以國安威脅疑慮，將所有外國製造的全新無人機及零件列為管控黑名單，此被視為針對市占率最高的大疆（DJI）、Autel等中國無人機廠商，將無法再向美國出口或銷售產品。

美國一連串動作是基於國安考量，台灣方面，經濟部11月初即公告，配合交通部源頭管制，12月起進口特定遙控無人機，要取得交通部民航局同意文件；軍用遙控無人機則得憑國防部核發同意文件，但在特定重量與數量以下的產品可免附文件，符合豁免條件。

依照經濟部貿易署所規範的14項貨品清單，分為「其他無人機，僅供遙控飛行」、「其他無人機」兩大類，重量介於250公克到150公斤。

目前國內無人機進口主要來自中國，而民眾常用的大疆也受到管制，若是自己買水貨從海外進口，就要自行取得同意文件，若是向國內代理商購買，相關同意文件也得由代理商負責取得。

