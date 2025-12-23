牛津學者：中國衝擊2.0威脅產業和就業 歐洲將全面反擊

全球正在面臨第二次中國衝擊（China Shock），尤其是中國對歐洲的出口已對歐洲的工業基礎和就業構成實質威脅，歐洲將採取更強硬措施反擊。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國牛津大學中國研究中心研究員馬格納斯（George Magnus）23日發表於《衛報》的文章指出，全球正在面臨第二次中國衝擊（China Shock），尤其是中國對歐洲的出口已對歐洲的工業基礎和就業構成實質威脅。

文章說，法國總統馬克宏12月初從中國空手而歸。鑑於北京對俄羅斯的堅定支持，馬克宏呼籲中國國家主席習近平協助結束俄烏戰爭的努力註定不會成功。他敦促習近平解決中國貿易順差激增的問題，不出所料，也未受理睬。

請繼續往下閱讀...

馬格納斯指出， 全球正在面臨第第二次中國衝擊。第一次衝擊發生在2001年中國加入世貿組織（WTO）之後，中國融入全球貿易體系，這對全球就業和資源市場產生了巨大影響，並導致世界各地許多社區遭受損失，因為企業和工作崗位紛紛流失。第二次衝擊則是中國試圖以前所未有的規模透過國家主導產業政策，引領並主導電動車、電池、半導體、生物技術、機器人和人工智慧等先進科技領域。

北京在中央經濟工作會議上總是對其經濟表現充滿信心，今年也不例外，同樣樂觀地宣稱其「正走在正確的道路上」。但這種樂觀的言論與其政府擬實施的政策措施形成鮮明對比，這些措施包括進一步放鬆貨幣政策、增加財政赤字、採取房地產穩定措施和增加社會支出，以因應其所承認的更為「複雜的外部環境」。這些複雜因素包括國內產能過剩和需求疲軟，以及陷入困境的房地產行業持續對金融穩定構成風險。

北京已將增強內需列為2026年的首要任務，這與3、4年前的說法如出一轍。儘管如此，北京語氣的轉變以及提振家庭消費和收入的意圖仍然值得關注。但迄今為止，這方面的實際進展有限，中國政府仍然錯誤地將消費疲軟歸咎於供給問題，而非需求問題。換句話說，北京認為消費疲軟與消費品和服務供給不足有關。

北京總體政策架構的核心在於對產業政策的投入，產業支出在GDP中所佔比例遠高於大多數國家。畢竟，中國政府的目標是在本世紀中葉主導習近平所說的第四次工業革命，以期在全球秩序中取代美國，並建立1個更符合其政治利益的治理體系。

提振消費和持續扶持工業與生產這2個目標，在某些方面可能互不相容。例如，資源、財政轉移支付、匯率管理、監管和金融政策通常只能支持其中1個目標，而無法同時支持2個目標。對產業政策和製造業的重視可能會持續下去，隨之而來的還有許多目前表現為過度生產、產能過剩和通縮風險的問題。作為衡量通膨最廣泛的指標，中國的GDP平減指數已連續10季下降。

需求疲軟而供應強勁，導致中國貿易繁榮，低價商品大量湧入海外。事實上，中國出口部門正處於超負荷運轉狀態，這體現在中國今年1兆美元的貨物貿易順差上，其中三分之一的順差來自歐洲和英國。

自2022年以來，中國出口量增加了50%，但進口量幾乎沒有成長。美國總統川普的關稅政策並未對全球貿易失衡產生影響，但無疑對貿易格局產生了重大影響。中國商品對美出口下降了約25%，但轉運和貿易轉移，特別是對東南亞和歐洲的轉移，提振了中國整體出口。

中國對歐洲的出口如今已對歐洲的工業基礎和就業構成實質威脅，汽車、機械和高科技設備等產品，也加入了服裝、家電和鋼鐵等傳統領域的行列，都面臨中國的威脅。同時，由於國內需求疲軟和北京推動自力更生的目標，中國進口停滯不前，限制了歐洲及其他地區生產商在中國拓展業務的機會。

中國出口蓬勃發展的部分原因是人民幣匯率被低估，目前人民幣實際有效匯率比3年前低約20%，回落到2012年的水準，而當時中國製造業的規模遠不及現在。國際貨幣基金（IMF）正敦促中國改變人民幣政策，但中國政府僅表示要維護人民幣的「基本穩定」。

馬克宏出訪中國時表示，中國對歐貿易逆差「令人無法容忍」，並稱其對歐洲大陸的產業而言是「生死攸關的問題」。為了因應這個問題，歐盟已對部分中國電動車進口徵收關稅，並建立了進口監管機制，以監測和報告不公平競爭和傾銷行為。歐盟無疑將採取更強硬的措施。但英國迄今的反應相對謹慎。

馬格納斯指出，英國首相施凱爾應該抵抗誘惑，不要宣稱奉行重商主義的中國是全球和英國經濟成長的重要驅動力，事實並非如此。相反，他應該專注於親身了解第二次中國衝擊的真正意義。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法