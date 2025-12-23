醫療產品開花結果 圓展智聯健康、OEM事業加速成長

圓展今日舉辦法說會。圖為總經理郭昱廷。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI影音解決方案廠商圓展（3669）總經理郭昱廷今日表示，圓展以影像、AI、音訊技術開展多樣產品線，今年以專攻醫療場域的智聯健康事業帶動成長，因已與歐美、台灣指標醫院合作，營收比重已達10%，今年、明年都有望翻倍成長，在醫療、OEM事業帶動下，明年營運也有望優於今年。

圓展目前主要產品線包含專業影音、智聯健康、視訊會議與教育科技產品。郭昱廷指出，今明年以智聯健康、OEM帶動事業擔綱主要成長動能，專業影音產品也持穩，唯因美國政府因關稅、政府關門等事導致教育預算波動、教育科技事業備受壓抑，今明年將較為沉寂。

請繼續往下閱讀...

不過展望OEM事業，郭昱廷表示，今年第三季已有歐洲專案量產，明年需求能見度持續轉強，日本新專案則預期明年第二季量產，台灣新客戶的智慧工廠專案也將驗收、明年需求持續浮現，都將挹注明年營運持續成長。

圓展執行長許起裕說明，目前含教育、專業影音產品的OEM事業佔營收比重約17至18%，因明年訂單來看有希望維持成長，明年期望達到20%營收比重，個別事業體則期待翻倍成長；不過，因代工事業的毛利率相對低，今年、明年在產品組合轉變下，毛利率將低於去年60%水準。

圓展也指出，智聯健康事業今年持續開花結果，以AI為核心的研發實力更接連榮獲美國Frost & Sullivan醫療級PTZ攝影機「最佳公司獎」及英國Global Health & Pharma「2025遠距照護創新硬體大獎」，肯定圓展在產品跨平台相容性與臨床整合能力的領先地位，有效協助醫療機構提升照護品質與效率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法