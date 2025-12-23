路邊修路樹、裝招牌注意！載人吊車不分大小將強制受檢 違者最高罰300萬

職安署職業安全組組長陳光輝指出，營造業重大職災每年約佔全國重大職災半數，其中部分是塔吊及載人吊車肇災。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為推動營造業減災，勞動部多管齊下，有鑑於營造業頻發生塔式起重機（塔吊）及載人的移動式起重機（吊車）肇災事件，勞動部今（23）日修正發布「危險性機械及設備安全檢查規則」，將吊重能力未滿3公噸的塔吊及載人吊車全數納管，包含路邊修路樹、裝招牌的吊車，均需申請檢查合格才可使用，但給業者1年緩衝期，自115年12月23日正式實施，呼籲業者及早因應。

職安署職業安全組組長陳光輝指出，營造業重大職災每年約佔全國重大職災半數，其中部分是塔吊及載人吊車肇災，配合勞動部推動「強化職場減災行動計畫」，此次進行「危險性機械及設備安全檢查規則」部分條文修正，塔吊及吊車部分有2大修正重點。

請繼續往下閱讀...

第1、將塔式起重機（塔吊）全數納管。陳光輝指出，近年國內營造工程朝向大規模、高樓層發展，且都會區工地腹地日益狹小，導致業者對於吊重能力小於3公噸的塔吊需求大增，但此類機具的結構、安裝方式及作業風險與大型塔吊相同，未經結構確認就用於高樓層施工，一旦發生倒塌將危及勞工與公共安全，因此，未來不論吊重能力為何，一律納入危險性機械管理。

第2、載人吊車（移動式起重機）不論噸數大小強制受檢。有鑑於愈來愈多吊重能力小於3公噸的吊車，加裝載人設備進行招牌吊掛安裝、路樹修剪等高處作業，經常因機具結構不良或作業方式不當，導致作業人員墜落意外，未來比照吊籠及營建用升降機管理方式，不論噸數大小，只要「載人」就須申請檢查合格才可使用，以提高管制強度及使用安全。

根據職安署統計，目前3公噸以上的塔式起重機（塔吊）約 400 多座已受檢查合格，未滿3公噸的塔式起重機則屬此次新納管範圍，預估增加約 500 座。3公噸以上移動式起重機（吊車）目前列管約1萬3,000座；此次新納管「未滿3公噸且具備載人搭乘設備者」估計數量約在1萬座以下，僅限有安裝搭乘設備（如籃子）的吊車才需申請檢查。

陳光輝表示，過去未滿 3 公噸的吊車若要載人作業，由雇主自主管理，但此次規則修正後，必須經檢查合格領有合格證才可使用，考量設備所有人需時間準備，新法給予1年緩衝期，將於明（115）年12月23日正式施行。新制正式施行後，使用未依規定申請檢查合格的塔吊及載人吊車，依最新實施的《職業安全衛生法》第16條及第43條，可罰雇主新臺幣5萬元以上300萬元以下罰鍰，呼籲業者務必遵守規定避免受罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法