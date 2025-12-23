台新新光金還沒買夠！投信連6爆買逾76萬張 最大金主是它

台新新光金還沒買夠！投信連6爆買逾76萬張 ，最大金主是00919。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（23日）在台積電領軍，指數上漲160點，而正值00919 群益台灣精選高息ETF換股期，此次新增8檔成分股，而台新新光金則成為此次換股大贏家，已獲投信連6買，短短6天就買超76.41萬張，而根據群益投信持股資料顯示，截至22日，其持股已高達70.12萬張，比重達3.52%，排名前7強。

雖然00919狂補貨，不過，外資卻趁機大吃豆腐，不斷倒貨，已連4天大砍，受此拖累，台新新光金股價已連2跌，今終場跌1.42%，收20.9元，成交量達35.92萬張。

投信週二買超前10大個股，依序為台新新光金（2887）14萬314張、玉山金（2884）7萬6889張、台灣大（3045）2萬7626張、華南金（2880）2萬6263張、統一（1216）1萬2852張、可寧衛*（8422）1萬840張、亞泥（1102）9282張、統一實（9907）7312張、大成鋼（2027）6780張、凱基金（2883）5369張。

