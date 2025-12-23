保5天方夜譚！榮鼎：中國今年經濟成長低於3％ 明年恐1字頭

榮鼎估計，中國今年經濟成長僅2.5%至3%。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）推估，受下半年固定資產投資崩跌的衝擊，中國今年經濟成長僅2.5%至3%之間，約為官方數據暗示的增速一半。榮鼎報告直言，「歷史上沒有像中國這樣的經濟體，在連續10個季度面臨持續通縮的情況下，實質GDP還能保持紀錄性的5%成長，我們懷疑中國是第一個」。

報導說，中國決策者預料在明年3月的全國人大會議上宣佈，實現全年「約5%」的成長目標，同時將公佈下一個5年規劃，預料他們也將標榜，儘管面臨美國的關稅戰以及疲軟的國內需求，但出口仍然強勁。

然而，根據榮鼎集團22日公佈的報告顯示，中國宣稱的5%成長並未計入約5000億美元（15.8兆台幣）的損失。中國國家統計局對相關詢問要求未予回應。

榮鼎集團也估計，2026年中國經濟成長僅1%至2.5%，遠低於國際貨幣基金（IMF）預期的4.5%。

該報告說，「中國2025經濟成長前景取決於今年下半年的投資是否僅是下滑，或是崩潰」，該報告引述的數據出現固定資產投資下滑，但資本形成似乎仍對GDP構成正面貢獻的不一致性。

報導指出，在2025年初，從道路、鐵路到住房與工廠的所有固定資產投資皆表現強勁，今年第一季年增4.2%，但至6月落入負值區間，10月更年跌12.2%。

另外，中國官方數據顯示，資本形成，亦即GDP的投資成份在第3季仍貢獻實質經濟成長0.9個百分點，對此，榮鼎報告質疑，諸如土地銷售下滑、中古設備採購等指標是否被妥當計入。

中國官方數據顯示，今年前11月，在房地產投資銳減15.9%的衝擊下，固定資產投資年減2.6%。該報告說，「對中國經濟的錯誤計算以持續太久，而且總是朝誇大的方向發展」。

