群創突圍轉型！洪進揚：第二個六年轉型計畫聚焦CarUX、FOPLP

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）董事長洪進揚上任之初提出集團「666藍圖」轉型方向，今年正式進入第二個六年大計，核心主軸為「突圍轉型、拓展觸角」。他指出，未來轉型重點將聚焦兩大方向，一是CarUX車用顯示事業由Tier 2轉型為Tier 1系統供應商；二是 FOPLP先進封裝由Chip First量產，進一步跨入RDL與TGV技術，取得客戶驗證。

洪進揚強調，第二個六年的轉型並非捨棄既有面板產業，而是立足於群創長年累積的顯示技術與製造基礎，從不同應用角度重新定位公司價值，進一步擴大既有資產的應用深度與市場廣度。

在 CarUX 車用顯示事業方面，洪進揚表示，CarUX 在分拆之初即明確以Tier 1系統供應商為發展目標。今年完成併購日本Pioneer 後，已大幅強化顯示、音效、軟體與系統整合能力，不再僅提供單一顯示元件，而是結合視聽整合與智慧座艙應用，深化與車廠客戶的合作層次，重新站上車用產業價值鏈的關鍵位置。

他指出，CarUX 的發展象徵群創由過去以元件（component）為主的製造角色，轉型為能夠提供完整解決方案的Tier 1夥伴，有助於提升產品附加價值與長期競爭力。

談及與 Pioneer 的合併綜效，洪進揚期待相關效益可在一年內逐步顯現。第一階段將著重於採購成本的節省，目標在100天內開始反映成效；第二個100天則希望看到業務端的交叉銷售成果；第三階段、也是最具挑戰的一環，則是雙方在產品上的共同開發，期許在2027年CES展上大放異彩。

另一項轉型主軸為 FOPLP 先進封裝技術。洪進揚表示，群創在 Chip First 製程已進入量產階段，重要客戶訂單可望延續至明年，但這僅是起點。真正決定長期競爭力的關鍵，在於RDL 與 TGV 兩條技術路線的布局與突破。

他強調，2026 年的發展重點並不在於出貨量，而是與客戶共同進行RDL與TGV的產品開發與認證，藉此建立難以複製的技術門檻，避免再度陷入價格競爭。「轉型如果只是從一個價格戰跳到另一個價格戰，那就沒有意義，我們要的是不可取代的技術位置。」

洪進揚進一步指出，第二個六年轉型計畫不僅著眼於技術與產品布局，也同步推動營運視野與管理能量的升級。隨著CarUX事業版圖橫跨歐美日三地，群創正逐步累積經營國際化企業的實戰經驗，朝向全球化科技集團的目標邁進。

展望未來，群創將持續以面板核心技術為基礎，結合車用顯示與先進封裝等高附加價值應用，穩健推進轉型布局，期盼在第二個六年的起點，為市場與股東創造更具成長動能的發展成果。

