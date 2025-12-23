湧德AI光通訊逐步發酵 2026年拚結構性成長

湧德將以既有業務成長為基礎，搭配光通訊與新併購事業挹注，力拚營運結構性成長。（湧德提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠湧德（3689）今日在線上法說會指出，受惠AI應用推動傳輸速率升級，公司產品組合持續優化，高速網通與光通訊產品出貨同步放量，帶動第三季毛利率回升至30%。展望2026年，湧德將以既有業務成長為基礎，搭配光通訊與新併購事業挹注，力拚營運結構性成長。

湧德指出，今年前3季合併營收約45億元，單季規模維持約15億元水準，第三季每股盈餘約1.6元。在AI應用帶動下，PC、伺服器與交換器對高速傳輸需求提升，產品速率升級有助於改善產品組合，第三季毛利率回升至30%，營業利益率則維持約13%至14%。公司整體財務結構穩健，負債比約20%，帳上現金約17億元，庫存水位控制在約1個月。

在核心本業方面，湧德持續以RJ-45連接器為基礎，擴大2.5G、5G與10G以上高速網通產品布局。管理層說明，若以合併營收計算，目前2.5G以上產品占比約20%至30%，主要因其他產品線同步成長使分母放大；若以年初基準觀察，高速產品實際占比已達35%以上。公司目標在AI應用持續擴散下，於2026年推動高速網通產品占比站穩30%以上。

光通訊方面，湧德已切入400G、800G及1.6T等高速規格，並涵蓋短距離線材與主動式纜線（AEC）等產品，目前已有實際訂單出貨。現階段光通訊營收占比仍低於5%，公司設定2026年達到雙位數占比的目標，策略上不押注單一規格產品，而是依客戶需求彈性配置產能與產品組合。

產能布局方面，湧德整體稼動率約70%，中國四川仍為主力生產基地，東莞聚焦光通訊與新產品示範線，越南廠已於今年正式啟用。管理層指出，現有產能足以因應2026年需求，暫無新增RJ-45連接器產能計畫，資本支出高峰已於2024年至2025年完成，後續將回到2022年至2023年的常態水準。

此外，湧德已完成投資中國浙江榆陽電⼦，預計12月起併入合併報表，主要布局商用照明系統，未來將獨立分類揭露。公司看好浙江榆陽電⼦產值高於既有業務，毛利結構接近本業，隨著併購效益逐步發酵，將為2026年營運提供新的成長動能。

