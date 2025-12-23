雙軸佈局 高雄銀行明年初啟動高資產與新投資平台

高雄銀行今天舉辦財富管理業務動員大會，中為代理董事長 陳勇勝、左三為代理總經理張榮泰。（高雄銀行提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年截至11月底，高雄銀行財富管理淨收益改寫歷年新高，今（23日）於高雄萬豪酒店舉辦「躍馬奔騰，贏向未來」財富管理業務動員大會，代理董事長、高雄市財政局長陳勇勝宣布，115年將以「國外股票及ETF投資平台」與「高資產業務」為雙軸，全面升級財富管理版圖。

陳勇勝指出，為配合高雄市長陳其邁推動「亞洲資產管理中心」落地高雄政策，高雄銀行已於今年8月取得財管2.0許可，將在明（115年）1月22日正式開辦高資產財富管理業務，並全力爭取進駐高雄專區，以結合南台灣產業聚落與在地資源，導入專業顧問與客製化服務，全面提升高資產客群的資產配置效率與財富管理深度為核心目標。

此外，為掌握國人跨境投資需求，高雄銀行也將於明年1月5日推出「國外股票及ETF」投資平台，提供更具彈性、低門檻的全球資產配置工具，平台服務特色包括：最低申購金額2000美元、涵蓋美股及多檔熱門產業ETF、行動銀行及網路銀行可快速下單。

搭配新平台啟動，高雄銀行推出客戶優惠活動，自明年1月5日至6月30日，透過行動銀行或網路銀行申購即享手續費5折，以吸引投資人以更有效率方式進軍國際市場。

陳勇勝強調，高雄銀行將以「穩健經營、專業為本」核心理念，聚焦高資產市場需求，善用扎根南台灣的優勢，建構更具國際競爭力的財富管理平台。

