今年7.25％、明年3.46％？台綜院揭台灣經濟2026關鍵轉折

台灣綜合研究院週二（22日）發表「2026 年台灣經濟展望」，預估2026全年經濟成長率為 3.46%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院週二（22日）發表「2026 年台灣經濟展望」，指出AI 帶動出口與投資，2025 年台灣經濟將超出預期表現，上修 2025 全年經濟成長率至 7.25%；而2026 年關稅效應全面顯現，外需放緩內需支撐，預估全年經濟成長率為 3.46%。

台綜院指出，2025 年台灣經濟成長優於預期，主要受2大外在因素影響，其一為美國推動對等關稅政策，其二為全球 AI 科技需求快速擴張。

請繼續往下閱讀...

原先市場普遍擔憂關稅政策對全球經濟造成負面衝擊，然而在關稅實施前的談判與暫緩期間，台灣意料之外迎來對美出口的拉貨與搶運潮，短期內推升外需出口表現。

與此同時，全球 AI 與高效能運算需求強勁，帶動台灣AI 伺服器與資通訊產品出口屢創新高；內需方面，相關產業獲利改善亦促使企業積極投資，形成出口與投資相互支撐的成長動能，整體經濟環境優於今年 6 月，台綜院因此上修 2025 全年經濟成長率至 7.25%。

展望 2026年，台綜院認為，美國關稅政策的實質影響將逐步全面顯現，全球貿易成長動能預期放緩，台灣外需成長亦將承壓；內需消費雖可望持續改善，但在高基期因素影響下，民間投資成長幅度將趨於放緩。2026 年台灣經濟成長仍須審慎看待，因此預估全年經濟成長率為 3.46%。

台綜院分析，2026 年台灣經濟面臨的下行風險主要來自三大主軸，分別為全球經濟成長放緩、人工智慧（AI）熱潮可能降溫，以及地緣政治風險升高，且三者之間高度交織、相互影響。

台綜院總結，整體而言，2026 年台灣經濟在 AI 與科技產業帶動下，仍具延續成長的潛力，只是隨著關稅政策的實質效果逐步顯現，台灣所面臨的考驗亦將同步加劇。未來在國內外多重不確定因素交織下，政策制定須更加審慎，並同步強化產業平衡與結構韌性，方能確保經濟在波動環境中維持穩健擴張，並邁向長期競爭力的提升。

台綜院2026年台灣經濟預測。（台綜院提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法