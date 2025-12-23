大宇資更名「光聚晶電聯合」 董事長凃俊光估明年集團營收百億元起跳

大宇資更名「光聚晶電聯合」，董座凃俊光看明年集團營收百億元起跳。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）今天召開股東臨時會，正式通過更名為「光聚晶電聯合」，董事長凃俊光表示，今年下半年歷經大整併後，每月營收約10億元，預估今年全年營收約落75億元上下，明年營收則在百億元以上，半導體營收占總營收超過六成成，子公司光罩（2338）明年應可虧轉盈；至於明年是否還有併購計畫，凃俊光也說，如果有好機會不排除持續併購。

凃俊光感嘆，10年前入主大宇資，股本不過3億多元、營收約在1-2億元，十年後股本成長三倍、營收則挑戰百億元，目前集團產業涵蓋半導體、重電、資安、遊戲、第三方支付、餐飲等，包括11家子公司及孫公司，合計達30多家，員工人數達3600人；至於營收比重，半導體與重電將是主角，其中半導體營收占六成五、重電則近兩成，遊戲比重降至3.5％，餐飲約6％。

凃俊光指出，今年第三季因認列光罩及揚智虧損導致母公司單季每股轉虧1.2元，但本業其實沒有虧損，預期明年這兩家獲利方面會改善很多，尤其光罩有機會轉盈，至於揚智仍需要時間調整。

