萬旭攜母公司雙劍合璧 合攻AI伺服器高速線領域

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠萬旭電業（6134）今日在線上法說會指出，目前已切入伺服器高速線材加工領域，並與母公司萬泰科（6190）合作進行線材測試與生產，目前已接觸國內系統商與白牌客戶，相關產品已進入實際加工階段，對於明年營運保持審慎樂觀看法。

萬旭表示，公司近年轉型成效已逐步顯現，營運結構由過去以消費性電子為主，轉為「儲能工控」與「車用電子」雙引擎驅動。2025年前三季營收達13.7億元，其中儲能工控占比提升至41%，車用電子約29%，兩大應用合計貢獻約7成營收，成功降低對傳統消費性產品的依賴。

從產品結構來看，萬旭受惠於北美與中國市場裝機需求帶動，儲能市場年成長動能強勁，前三季相關營收已明顯超越去年全年水準；車用電子方面，萬旭出貨產品涵蓋訊號線、電源線及部分SMT組裝服務，其中仍以訊號線為主要出貨項目，延續過往在消費性電子累積的線材加工與組裝經驗，並成功導入車載顯示等應用。

在新應用布局上，萬旭除了AI供應鏈，另在低軌衛星與航太應用方面，高度看好該類線材具高度客製化特性，訂單多以「任務（By Mission）」為導向，雖量體不若消費性產品，但毛利率相對較高，目前台灣與美國據點皆有穩定接單，且競爭者相對有限。

因應地緣政治與供應鏈重組趨勢，萬旭持續強化「China＋Non-China」產能配置。公司表示，目前中國營收占比約7成，非中國市場約3成；中國據點以蘇州廠為核心，聚焦儲能、車用及醫療等利基型產品；非中國布局則涵蓋越南、泰國及美國，其中泰國新廠已於今年啟動並開始接單，美國據點則以小量多樣模式，貼近當地衛星、高頻高速線材客戶需求。管理層預期，明年中國與非中國市場將同步成長，雖比重變化不大，但整體營收絕對值可望持續擴大。

展望明年，萬旭認為，外部環境仍存在地緣政治與政策不確定性，但隨著營收規模放大，單位生產成本可望下降，有助維持具競爭力的毛利水準，營業費用亦維持在可控範圍。公司將持續透過產品組合優化與新產能開出，推動營收與獲利穩健成長。

