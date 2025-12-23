「胡媽媽食品」跨足美容業 東森集團總裁王令麟跨海澎湖亮相

東森自然美插旗澎湖，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁都前往祝賀。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖著名「胡媽媽食品」特產創辦人胡庭妮，事業版圖跨足美容業，久未露面的東森集團總裁王令麟跨海抵澎，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁及文化局長陳鈺雲等人都到場祝福，見證東森正式插旗離島澎湖馬公歷史性一刻。

東森集團總裁王令麟跨海抵澎出席開幕儀式，他指出，自然美今年訂下營收年增15%的目標，台灣區營業利益預估可達6500萬元，表現優於去年整體表現。「自然美不只是美妝品牌，而是東森會員經濟的重要入口。我們要做的，是把健康、美容、旅遊與地方消費串起來，成為跨場景服務的新典範。」此次進軍澎湖，是集團透過大數據洞察所做出的明確決策，也是東森生態圈整合效益的展現。

耗資600萬元，胡媽媽食品創辦人胡庭妮打造澎湖人專屬美容空間。（記者劉禹慶攝）

胡庭妮以特約加盟形式開設「Regal Spa 澎湖店」，提供 5000名在地美妝會員與澎湖觀光旅遊消費者，高規格的臉部護理與美容科技服務。由於澎湖沒有一個專業做臉的地方，她決定自己打造「其實這家店我從2年前就開始籌備，」耗資近600萬元打造、歷時1年多籌備的 Regal 澎湖店已於11月底試營運，目前共有4位專業美容師返鄉服務。。

店內設計以「Home Sweet Home」為概念，運用柔和光線、大地色調與自然元素，營造舒適安心的護膚體驗。技術上採用升級版Regal 2.0規格，引進AI按摩機器人、Indiba 英特波美膚科技等高端設備，並主打深層保濕的「水光機」療程，非常適合旅遊行程中的曬後修護。

